Українець Павло Лейсі– найкращий кадет Королівської академії: як досягнув успіху? Ексклюзивне інтерв'ю

ЛЬВІВ ‒ Павло Лейсі, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повернувся у Львів після річного навчання у Британії. Там він отримав звання найкращого іноземного кадета Королівської академії сухопутних військ Сандгерст (The Royal Military Academy Sandhurs). Два роки тому найкращим кадетом британської військової академії був визнаний також курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зі Львова ‒ Артем Бараненко.

Павло Лейсі розповів Радіо Свобода історію свого успіху і про те, як хотів би цей досвід і навики використати у житті.

20-річний курсант Павло Лейсі показує «Міжнародний меч», який отримав як особливу відзнаку у Британії. Він став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія).

На ньому вигравіюване моє ім’я

«Цей меч є піхотинським. На ньому вигравіюване моє ім’я і прізвище. Можна побачити рік випуску і дату. Це буде моя сімейна реліквія, яку передам батькам, коли приїду додому. Хотів би залишити меч в академії, але пообіцяв уже батькам», ‒ говорить курсант Павло Лейсі.

Щоб отримати такий меч, йому довелось пройти чималий шлях. Павло Лейсі закінчив військовий ліцей імені Івана Богуна. Потім обирав між Одеською і Львівською сухопутною академіями і у 2018 році вступив на факультет ракетних військ та артилерії, здобуває фах артилерійського розвідника.

Молодий чоловік родом із міста Шостка Сумської області. Його мама ‒ українка, тато ‒ американець. Батьки живуть в Україні. Павло Лейсі після школи міг навчатися і за кордоном.

Україна зараз у дуже важкій ситуації, тому потрібно відстоювати честь і гідність країни

«Чому Україну вибрав? Україна зараз у дуже важкій ситуації, тому потрібно відстоювати честь і гідність країни. Не можна ось так виїжджати в інші країни і там залишатися. Перед тим, як вступити у ліцей, я мріяв стати військовим, у сім’ї не було багато військових. Я розпочав у родині військову лінію. Мені пощастило, бо моя мама ‒ українка, а батько ‒ зі США. У нашій сім’ї розмовляємо англійською мовою. Батько знає трішки українську», ‒ каже Павло Лейсі.

Власне з високим рівнем англійської мови і відмінними знаннями з багатьох предметів Павло вступив у Національну академію сухопутних військ у Львові. А рівень англійської мови є визначальний при конкурсному відборі на річне навчання у Королівській академії сухопутних військ Сандгерст.

Павло Лейсі дізнався, що його колега по академії Артем Бараненко два роки тому був визнаний найкращим курсантом британської академії і це його мотивувало, щоб поїхати в елітний військовий заклад Британії. А навчання в Сандгерсті вважається престижним.

Він переміг серед 15 претендентів у рідній академії, набрав високий бал при конкурсному відборі у Києві, змагаючись зі студентами інших військових вишів України.

У 2020 році поїхав на навчання у Великобританію. Там був серед курсантів, які можуть розмовляти і писати англійською без проблем

«Я мав найвищий бал серед кандидатів. Мене в академії привітали і дуже допомагали. У 2020 році поїхав на навчання у Великобританію. Там був серед курсантів, які можуть розмовляти і писати англійською без проблем, це рівень «В». На рівень «А» на два місяці раніше приїжджають курсанти, котрі недобре розмовляють чи пишуть і за два місці вони підтягують рівень англійської, щоб розпочати навчання. Тому що викладання повністю англійською. Мені пощастило, що в родині розмовляємо переважно англійською і в академії три години на тиждень займаємося англійською мовою.

Спершу я провів у військовій академії у Шрівенгемі, а через два тижні прибув у Сандгерст, де розпочалось навчання, яке тривало 44 тижні. А це три курси, кожен по 4 місяці. На першому курсі вчились, як правильно чистити взуття, ходити строєм, використовувати зброю, правильно стріляти.

На другому курсі, як правильно вести атаку відділенням, представлені оборонні операції, був польовий вихід, коли чотири дні не спали, копали траншеї в протигазах. Був сильний дощ і старався підняти моральний стан інших курсантів.

А третій курс – це завершальний, де навчались вести операції у місті, штурмувати будівлі, командувати ротою. Це був момент, коли кожна рота обирає кращого іноземного і британського курсанта на меч, бо вони є «Міжнародний» і «Британський». Обрали трьох претендентів на один і другий мечі. Військова академія Великобританії більше сфокусована на практичних заняттях», ‒ розповідає Павло Лейсі.

За його словами, курсанти з інших країн цікавилися у нього ситуацією на батьківщині. На кожній лекцій, під час якої мовилось про військові конфлікти у світі, говорили про Україну, бойові дії на сході країни. А ще курсант зі Львова показав блискучі навики у читанні карт.

Я був кращим зі знання карт

«Карти стандартів НАТО і мені пощастило, тому що Академія сухопутних військ у Львові навчає з першого курсу, як правильно читати карти. До того ж факультет ракетних військ навчає, як правильно використовувати карти, щоб ти був майстром своєї справи. Тому на полі я був кращим зі знання карт, орієнтування», ‒ зауважує майбутній офіцер.

Навчались курсанти з 26 країн світу

Павло Лейсі навчався з курсантами з 23 країн світу. Спершу було 285 кадетів, із них 26 ‒ іноземці. А завершили ‒ близько 260 осіб. У Королівській академії в Сандгерсті проходять навчання майбутні офіцери британської армії. Також цей заклад бере на навчання іноземних кадетів. Павло Лейсі був єдиним представником України.

Навчання дало мені дуже багато знань

«На нижчих курсах навчалися ще українські курсанти. Завжди там є три українські кадети. Навчання у Великій Британії дало мені дуже багато знань, котрі можу передати своїм побратимам, працювати в майбутньому з друзями НАТО. Україна бажає вступити в НАТО, але країна-агресор цього «не дозволяє». Мені сподобалась у Британії, але Україна красивіша для мене, як країна і нація, батьки живуть в Україні і пишаються мною, підтримали мій вибір. Лише бояться, що я потраплю на схід»,‒ говорить Павло Лейсі.

Павло Лейсі другий студент Артема Дзюби, начальника факультету ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, який отримав «Міжнародний меч».

Показав себе дуже позитивно, добрі фізичні навики, відмінні знання

«Це великий досвід і цей конкурс не є простим. У Національній академії оголошуємо конкурс, і ті, хто відмінно вчиться, має високий рівень підготовки і знання англійської мови, беруть у ньому участь. Павло показав себе дуже позитивно, добрі фізичні навики, відмінні знання», ‒ говорить Артем Дзюба.

Павло Лейсі ще два роки навчатиметься в Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. По завершенні служитиме командиром роти чи взводу. А у званні капітана розглядатиме можливість стати військовим аташе. Навчання у британській військовій академії дає йому можливість викладати у цьому закладі.

Треба завершити те, що відбувається на сході України, не можна отак кинути Україну

«Кожен випускник отримує характеристику. У мене написано, що добре себе показав і що після того, як отримаю капітанський ранг, будуть раді прийняти до академії, щоб навчати британських та іноземних курсантів. Можу повернутись в академію і навчати їх. Я б з радістю це зробив, але треба завершити те, що відбувається на сході України, не можна отак кинути Україну», ‒ каже Радіо Свобода Павло Лейсі.

У Королівській Академії сухопутних військ Сандгерст майбутніх офіцерів вчать брати на себе відповідальність за керівництво солдатами.

«Я впевнений, що ті звання, які отримав у Британії і в Національній академії сухопутних військ у Львові, врятують не одне життя моїх майбутніх солдатів і людей у моєму підпорядкуванні», ‒ зауважив курсант Павло Лейсі.