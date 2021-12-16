Данілов: військ Росії на кордоні з Україною поки не досить для вторгнення

Росія не зробила ніяких кроків для відведення військ, які вона накопичила на кордоні з Україною, але також немає жодних ознак того, що російське вторгнення має початися найближчим часом, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю агенції Reuters.

За його словами, Росія має 92 тисячі військових на кордоні, але їй знадобиться набагато більше, якщо вона вирішить почати вторгнення.

Данілов заявив, що Київ, як і раніше, стурбований нарощуванням російських військ, і що значних змін у ситуації після відеодзвінка президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна 7 грудня не відбулося.

Як заявив секретар РНБО, Росії знадобиться щонайменше 500-600 тисяч солдатів на кордоні, «щоб тримати ситуацію під контролем у разі наступу». Він додав, що Росія може збільшити кількість військ дуже швидко і в будь-який момент, але їй знадобиться більше ніж 24 години, щоб доправити достатню кількість військ до кордону.

У такому разі Київ сподівається, що Захід допоможе йому постачанням зброї, додав Данілов.

Секретар РНБО також повідомив, що Київ не планує загострювати ситуацію, намагаючись повернути контроль над непідконтрольними територіями на сході.

Він також наголосив, що Україна має бути стороною будь-яких переговорів про свої прагнення до членства в НАТО.

«Ми не будемо ні від кого приймати накази, ми не будемо терпіти жодного царя, ми інші люди», – сказав він.

«Чи можливий компроміс? Так, можливий, але не за рахунок нашої незалежності та нашої країни», – наголосив секретар РНБО.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним. Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він (Путін) ніколи не бачив».