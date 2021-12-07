Білий дім: Байден сказав Путіну про «сильні економічні та інші заходи» в разі агресії проти України

Президент США Джозеф Байден попередив свого російського колегу Володимира Путіна про ризик подальшої ескалації навколо України. Про це за результатами більш як двогодинної відеоконференції глав держав, повідомила 7 грудня пресслужба Білого дому.

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», – ідеться в повідомленні.

Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран, додала пресслужба Білого дому.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому в Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00.

Спільної заяви за підсумками переговорів не очікувалося. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер також не оприлюднюватиме своїх висновків.