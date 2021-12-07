Переговори Байден-Путін: чого очікувати Україні?

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні.

Про очікування від зустрічі говоримо сьогодні у програмі Свобода Live.

Лідери двох держав мають обговорити питання територіальної цілісності України, включно з Кримом та Донбасом, мирне врегулювання на окупованій частині Донбасу, та питання вступу України до НАТО. А також ситуацію в Білорусі та міграційну кризу на її кордонах з Європейським союзом.

Розмова відбудеться в режимі відеоконференції і буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні цього року.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним президент США Джо Байден зателефонує президентові України Володимиру Зеленському. Ввечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони «узгодили позиції», написав у твітері Зеленський.