Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто чекати на якийсь прорив від «робочої» розмови президентів США та Росії у вівторок у форматі відеозв’язку. Про це він сказав російським ЗМІ 7 грудня.

«Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період», – сказав Пєсков.

Він заявив, що за останні дні є «дуже багато емоційних заяв» довкола цієї розмови.

«Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але ми маємо свої занепокоєння, маємо свої червоні лінії», – сказав представник Кремля.

Віни також додав: «Не сумніваюся, що наш президент буде готовий донести своє занепокоєння американському колегі, вислухати занепокоєння американського колеги і дати йому відповідні роз’яснення».

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову – на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні, майбутнє НАТО в регіоні й вимоги безпеки Росії.

Розмова, яка відбудеться у режимі відеоконференції, буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним президент США Джо Байден потелефонує президентові України Володимиру Зеленському. Ввечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони «узгодили позиції», написав у твітері голова держави.

Віртуальна зустріч відбудеться на тлі зростання міжнародного занепокоєння щодо намірів Москви – представники НАТО і західних військових і розвідувальних служб вказують на значне нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Вашингтон і Київ стверджують, що Москва зібрала десятки тисяч військовослужбовців разом із танками та артилерією на заході Росії та може планувати масштабну агресію вже в січні.

Reuters цитує неназваного чиновника адміністрації США, який сказав, що Байден планує наголосити на занепокоєнні Вашингтона щодо російської військової діяльності і нагадати про американську підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Звичайно, [на порядку денному] будуть двосторонні відносини, які залишаються в досить жалюгідному стані», – заявив 6 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перед відеоконференцією з Путіним Байден провів телефонну розмову з лідерами союзників США Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, йдеться в заяві Білого дому.

За повідомленням, лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликали Росію до деескалації напруженості в регіоні.

2 грудня Байден заявив, що працює над кількома рішеннями, щоб Путіну було «дуже, дуже важко» здійснити військову ескалацію проти України.