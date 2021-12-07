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Речник Путіна закликав не чекати прориву від переговорів з Байденом

Володимир Путін (л) та Джо Байден (фото архівне)

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто чекати на якийсь прорив від «робочої» розмови президентів США та Росії у вівторок у форматі відеозв’язку. Про це він сказав російським ЗМІ 7 грудня.

«Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період», – сказав Пєсков.

Він заявив, що за останні дні є «дуже багато емоційних заяв» довкола цієї розмови.

«Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але ми маємо свої занепокоєння, маємо свої червоні лінії», – сказав представник Кремля.

Віни також додав: «Не сумніваюся, що наш президент буде готовий донести своє занепокоєння американському колегі, вислухати занепокоєння американського колеги і дати йому відповідні роз’яснення».

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову – на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні, майбутнє НАТО в регіоні й вимоги безпеки Росії.

Розмова, яка відбудеться у режимі відеоконференції, буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним президент США Джо Байден потелефонує президентові України Володимиру Зеленському. Ввечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони «узгодили позиції», написав у твітері голова держави.

Віртуальна зустріч відбудеться на тлі зростання міжнародного занепокоєння щодо намірів Москви – представники НАТО і західних військових і розвідувальних служб вказують на значне нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Вашингтон і Київ стверджують, що Москва зібрала десятки тисяч військовослужбовців разом із танками та артилерією на заході Росії та може планувати масштабну агресію вже в січні.

Reuters цитує неназваного чиновника адміністрації США, який сказав, що Байден планує наголосити на занепокоєнні Вашингтона щодо російської військової діяльності і нагадати про американську підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Звичайно, [на порядку денному] будуть двосторонні відносини, які залишаються в досить жалюгідному стані», – заявив 6 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перед відеоконференцією з Путіним Байден провів телефонну розмову з лідерами союзників США Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, йдеться в заяві Білого дому.

За повідомленням, лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликали Росію до деескалації напруженості в регіоні.

2 грудня Байден заявив, що працює над кількома рішеннями, щоб Путіну було «дуже, дуже важко» здійснити військову ескалацію проти України.

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