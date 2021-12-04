Відеодзвінок Байдена і Путіна призначений на 7 грудня. Говоритимуть про Україну

Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін поспілкуються по відеозвʼязку 7 грудня, щоб обговорити Україну та інші теми, підтвердили 4 грудня Білий дім і Кремль.

Віртуальна зустріч відбудеться на тлі зростання міжнародного занепокоєння щодо намірів Москви – представники НАТО та західних військових і розвідувальних служб вказують на значне нарощування російських військ поблизу українського кордону. Вашингтон і Київ стверджують, що Москва зібрала десятки тисяч військовослужбовців разом з танками та артилерією на заході Росії та може планувати масштабну агресію вже в січні. Reuters цитує неназваного чиновника адміністрації, який сказав, що Байден планує наголосити на занепокоєнні США щодо російської військової діяльності та нагадати про американську підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

2 грудня Байден заявив, що працює над кількома рішеннями, щоб Путіну було «дуже, дуже важко» здійснити військову ескалацію проти України.

Україна веде семирічну війну проти підтримуваних Москвою гібридних сил на сході України після того, як Росія анексувала український Крим у 2014 році.

Неназваний чиновник Білого дому сказав, що Байден і Путін також обговорюватимуть широкий спектр інших тем. Зокрема, Росія надала дипломатичну та військову підтримку іншій колишній радянській республіці, Білорусі, на тлі 16-місячного придушення протестів, які виникли після проголошення Олександра Лукашенка переобраним на шостий президентський термін. Також темою обговорення може стати криза мігрантів на кордоні Білорусі з членами ЄС. США, Євросоюз та інші демократичні країни наполягають на проведенні в Білорусі виборів, які б відповідали міжнародним стандартам і не визнають легітимною владу Лукашенка.