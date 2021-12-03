У Кремлі заявили про попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним

Помічник президента Росії Володимира Путіна повідомив журналістам 3 грудня, що після поїздки російського лідера до Індії наступного тижня між Путіним і президентом США Джо Байденом відбудеться відеодзвінок.

Коли саме це буде, Юрій Ушаков не уточнив, зазначивши, що остаточні деталі переговорів ще уточнюються.

«Контакт має відбутися протягом днів. У нас вже є конкретна дата і час цієї відеоконференції. Але краще почекати, поки всі параметри будуть повністю узгоджені з американською стороною, і тоді ми зможемо офіційно оголосити про це», – сказав Ушаков.

За його словами, лідери двох країн обговорять хід виконання домовленостей, досягнутих між Байденом і Путіним у Женеві в червні, «незадовільні» двосторонні відносини, «Афганістан, Іран, Лівію, кризу в Україні, а також діалог про стратегічну стабільність».

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід, додав Ушаков.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що чиновники адміністрації «залучені до можливості» розмови Байдена і Путіна. «Це, безумовно, була б нагода обговорити нашу серйозну стурбованість войовничою риторикою, військовим нарощуванням, яке ми бачимо на кордоні України», – сказала Псакі про потенційний дзвінок Байдена і Путіна, повідомляє агенція AP.

Водночас агенство Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим або агресивним діям Росії і захищати територіальну цілісність України.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення.

Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили, погрожуючи наслідками.

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