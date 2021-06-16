Зустріч Байдена і Путіна у Женеві

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін зустрічаються у Женеві.

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Перед зустріччю Байден назвав Путіна «достойним суперником». Він заявив, що існують сфери, в яких США і Росія можуть співпрацювати, але якщо Путін й надалі перетинатиме «червоні лінії», Америка готова відповісти.

Серед тем саміту – війна в Україні, повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков. За його словами, на порядку денному – також стратегічна стабільність, пандемія, інформаційна безпека, співпраця в економіці, зміна клімату, конфлікти в Сирії, Лівії, Афганістані, Нагірному Карабасі.

Останній раз Джо Байден і Володимир Путін зустрічалися 10 березня 2011 року. Тоді Байден був віцепрезидентом, а Путін – прем’єр-міністром.