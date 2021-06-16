«Байден совершает гигантскую ошибку»: что он ответит сегодня Путину о НАТО для Украины?

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время, скажем, от Харькова или от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – Владимир Путин накануне встречи с Джо Байденом в Женеве очертил свои «красные линии» касательно Украины. То есть Путин в открытую предлагает Байдену закрыть двери в НАТО для Украины. Что он предложит взамен лидеру США, и как тот отреагирует?

«За этим стоит прежнее желание Путина заставить глобальный Запад признать его фактический контроль за тем, что называется постсоветским пространством, за исключением трех стран Балтии», – считает российский политический комментатор Константин Эггерт. Он видит в поведении президента США ряд ошибок: первая – то, что он пригласил Путина на саммит (что теперь Путин подает как якобы «просьбу»). Вторая – «Северный поток». Третья – неприглашение Владимира Зеленского в Белый дом перед встречей с Путиным: это, считает Эггерт, было воспринято в Москве как сдача Украины.

Кремль сейчас рассматривает мировую политику как соревнование на то, кто вовремя подловит соперника на слабости и ворвется в создавшийся вакуум, говорит Эггерт.

«Байден совершает гигантскую ошибку, видя в сегодняшней Москве аналог Москвы-1979, в которой сидит Леонид Иллич Брежнев. Эта фундаментальная ошибка: Советский Союз, каким бы страшным и мерзким он ни был, был страной, в которой руководство отстаивало интересы страны так, как оно их понимало (пускай это и не соответствовало моим взглядам). Сегодняшнее российское руководство озабочено, в первую очередь, сохранением своей власти и тем, чтобы его не свергли».

Наименьшими силами России можно противостоять именно в Украине – международник

У Байдена нет другого выбора, кроме как сегодня переломить логику Путина, полагает эксперт-американист Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев.

Давать главе Кремля какие-либо обещание в отношении, например, непринятия Украины в НАТО, у Байдена нет никаких оснований, считает Краев. Украина, с точки зрения администрации США и Британии, является той точкой, в которой можно сдерживать и противостоять России минимальными средствами (на фоне того, что происходит параллельно – развивается конфликт в Ливии, Сирии, политический конфликт в Беларуси и нестабильность в ПАР).

«Мы видим разговоры о разоружении при параллельном наращиванием военной силы. Если Путин затребует как гарантию определенные уступки по Украине (а Украина является частью стратегического фланга НАТО и еще одного фланга для безопасности США – Черного моря), Байден, во-первых, скажет, что это внутреннее дело Украины, а во-вторых, что это не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. Потому что он – президент Америки, и будет отстаивать стратегические интерессы США. И нам очень повезло, что Украина является частью стратегических интересов США», – говорит Александр Краев.

Байден за два дня до встречи заявил, что считает Путина «достойным противником», а ранее в телефонном разговоре с хозяином Кремля лидер США заявлял о «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Почему эта встреча – также личный кейс для Байдена? Больше в эфире:

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