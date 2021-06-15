Зустріч президентів Росії та Сполучених Штатів Америки, що запланована на 16 червня 2021 року, вважається чи не основною подією міжнародної політики у сезоні. Особливо так її розглядають у країнах та регіонах, де від цієї зустрічі чекають зрушень у вирішенні конфліктів: тут мова йде і про Україну, бо кілька важливих питань, що їх можуть обговорити Путін та Байден, стосуються саме її. Радіо Донбас.Реалії, узагальнюючи останні події, змальовує варіанти: що саме Володимир Путін може сказати американському колезі, якщо зайде розмова про російську агресію на сході України.

У США, як і в Україні, вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі. Говорилося це неодноразово. Востаннє така позиція прозвучала весною 2021 року у заяві групи країн G7, куди входять і США.Р

Росії ж уже восьмий рік називає себе посередником у конфлікті, натомість США звинувачують як у втручанні у внутрішні справи України, так і у провокування війни військовою допомогою Україні.

Нещодавно у своєму інтерв’ю Путін говорив, що дії України та рух до НАТО є впливом Вашингтона на Київ.

З огляду на це все, на переговорах позиція Кремля щодо Донбасу може полягати у одній з тез.

1. Сфера впливу (це стосується лише Росії)

Позиція Росії щодо країн колишнього Радянського Союзу, а ширше - то й всієї Російської Імперії, відома не перший рік. На рівні політичних заяв, державної пропаганди та й активних військових дій формулюється вона за принципом: це наша сфера впливу, і ми тут хазяйнуємо. Країни, що намагаються чинити цьому спротив, можуть стикнутися з військовою агресією, економічним тиском, політичною нестабільністю. Приклад цьому - Грузія та Україна, ще раніше Молдова. Тож позиція Путіна у розмові з Байденом може полягати у тому, що ситуація на Донбасі, як і в Україні в цілому, стосується лише Росії, а США не мають втручатися у цей процес.

Але навряд чи це зустріне розуміння з боку Байдена, адже в американській адміністрації розглядають Україну як важливого партнера у Східній Європі. Фактор підтримки України з боку США вважається важливим знаком того, що агресивні дії Росії у регіоні не будуть непомічені. Так вважає і український американіст Олександр Потєхін. Важливим підтвердженням цьому він вважає нещодавній візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Вже після цього візиту Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом США Байденом. Експерти акцентують: важливо, що відбулася вона перед зустріччю з Путіним.

2. Розмін (Північний Потік на тишу на Донбасі?)

Позиція Кремля може полягати і у торгах та угодах, які передбачають жорсткі умови по якихось позиціях в обмін на компроміси у інших. Щодо України мова може йти про угоду, яка б передбачала невтручання США у запуск газопроводу Nord Stream-2 в обмін на певну деескалацію на Донбасі. Або мова може йти про де-факто визнання анексії Криму в обмін на обіцянки врегулювання на Донбасі. Або про поступки на одному з цих напрямів, чи послаблення санкцій в обмін на відмову від подальшого військового вторгнення в Україну. Небезпека такого вторгнення була чітко окреслена Росією навесні 2021 року.

На думку військових експертів, така небезпека залишається актуальною, а подальше вторгнення Росії можливим будь-коли.

Питання Північного потоку-2 дуже вірогідно буде обговорюватися на цих перемовинах. І можливо навіть те, що США погодяться на перемовини з цього питання з європейськими партнерами. Але санкції стосовно газопроводу залишаться. Так вважає і колишня радниця голови правління «Нафтогазу» та колишня заступниця голови МЗС України Лана Зеркаль.

Щодо кроків з деокупації Донбасу, то Росія чим далі, тим більше діє саме у протилежному напрямку. ОРДЛО вже давно знаходяться у рубльовій зоні Росії, під російські стандарти тут підтягується освіта та вся гуманітарна і правова сфера. А крім масової паспортизації жителів непідконтрольної частини Донбасу, тут ще й триває підготовка до проведення виборів до російської Держдуми.

На думку журналіста та письменника Максима Бутченка, це важливий фактор інтеграції ОРДЛО до Росії та навіть включення жителів цих територій до внутрішньої політики Росії.

Щодо Криму, сам Володимир Путін неодноразово заявляв, що питання його приналежності (на його погляд) не обговорюється.

3. Мовчанка (обережно з Путіним)

Малоймовірно, що питання України на зустрічі Байдена та Путіна не буде порушене. Але, можливо, воно буде лише окреслене, адже сторони перемовин можуть дуже обережно підходити до постановки умов. На думку експерта-міжнародника Максима Ялі, Джозеф Байден добре розуміє психологію Путіна, тож буде готовий до того, що російська сторона може підготувати умови для переговорів, у які будуть закладені пастки.

Тож це може означати, що до великих та швидких зрушень для Донбасу зустріч президентів не призведе. Ситуація буде і далі залишатися незмінною, а стримуватиме Кремль від більш агресивних дій за такого варіанту його розрахунок на подальші контакти із США.

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