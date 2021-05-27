Росія вигадала схему, що допоможе провести вибори на окупованому Донбасі

Центральна виборча комісія Росії на своєму засіданні затвердила перелік регіонів, де буде випробувана система дистанційного електронного голосування (ДЕГ). Вона передбачає, що громадяни Росії зможуть онлайн зареєструватися на вибори до Державної Думи, а потім і проголосувати на них. Радіо Донбас.Реалії розповідає, як Кремль збирається провести ці вибори на окупованій частині Донбасу.

Одна з п'яти російських областей, де буде діяти ДЕГ, – Ростовська. Якщо вибори в Думу будуть організовані на підконтрольній Росії частини Донецької і Луганської областей, то саме це може стати механізмом їх проведення. Вибори у Росії заплановані на вересень 2021 року.

Влітку 2020 року жителі ОРДЛО з російськими паспортами вже брали участь в голосуванні за поправки до Конституції Росії. Тоді були організовані автобусні рейси на спеціальні виборчі дільниці на території Росії. Возили людей саме в Ростовську область.

З того часу Росія видала додатково ще кілька сотень тисяч паспортів в ОРДЛО. Тож при голосуванні онлайн буде легше забезпечити участь людей у ньому. До того ж важливий момент – економія на транспортних витратах. Третій фактор – прозорість такого голосування та підрахунок.

Коли влітку 2020 року жителів непідконтрольної частини Донбасу з російськими паспортами возили на голосування до Росії, журналістам вдалося підрахувати приблизну кількість автобусів, що їхали туди. Також було встановлено, на яких саме дільницях вони голосували. При голосуванні онлайн такої можливості не буде.

На сайті праймериз російської партії «Єдина Росія» з'явилася сторінка одного з керівників російських гібридних сил на Донбасі Олександра Бородая. Праймериз або попереднє голосування визначає, хто з кандидатів найбільш популярний тому чи іншому регіоні, і кого в підсумку буде висувати партія. Олександр Бородай на сайті зазначений, як кандидат за списком, але саме від Ростовської області Росії.

У квітні 2021 уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що орієнтовно 500 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти.

Президент України Володимир Зеленський вважає «великою проблемою» роздачу Росією своїх паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Про це він заявив під час прес-конференції 20 травня.

«Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема », – сказав тоді Зеленський.

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