Скільки людей з окупованого Донбасу проголосували за «путінські поправки»?

Жителі окупованої частини Донбасу останні шість днів курсували через неконтрольовану частину українсько-російського кордону, щоб голосувати за поправки до Конституції Росії. Ця опція, як обіцяв Кремль, була доступна власникам російських паспортів, які не містять прописки. Російські чиновники кажуть, що відбувалося це голосування «активно» – але що це означає в цифровому вимірі?

«Вони беруть участь у загальноросійському голосуванні за поправки до Конституції Росії, яку обрали і душею, і серцем. Люди зі сльозами на очах усе це переживали», – ці поетичні рядки належать заступнику голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Віктору Водолацькому. У пунктах для голосування не було сліз, але фразу про обов'язок ті, хто давали інтерв'ю, і справді повторювали як один. Щоб виконати його, потрібно було витратити 1 день свого життя та від 150 до 450 рублів на автобус в два кінці.

Ми вже розповідали, що 25 червня окупаційні адміністрацїі запустили спеціальний транспорт з ОРДЛО до кількох російських міст, де можна було взяти участь у голосуванні. Вони не були безкоштовними – але були дешевшими, ніж звичайний транспорт до Росії (для Донецька – дешевше, для Луганська – дорожче). В ОРДО автобуси прямували з Донецька, Ясинуватої, Горлівки, Новоазовська, Сніжного та Шахтарська. Пункти призначення – Таганрог, Авіло-Успенка, Покровське, Куйбишеве. В ОРЛО рейси відправдлялися лише з Луганська, пункти призначення – Новошахтинськ, Донецьк (Ростовської області Росії) та Красний Сулин.

Російське видання «Спектр» показує, як була влаштована дільниця для голосування, що приймала жителів окупованого Донбасу:

«Ми всіх приймаємо, всім раді, голосуйте за нашу Конституцію, за наші поправки», – каже «Спектру» голова цієї виборчої комісії Тетяна Голосовська. За її словами, щодня на дільниці голосують близько тисячі людей. Але це не лише приїжджі з ОРДЛО.

Самі «виборці» всі здебільшого кажуть, що проголосувати – їхній обов'язок, оскільки Росія – їхня Батьківщина:

«Ми вважаємо, що зобов'язані проголосувати, ми вже громадяни Російської Федерації», – відповідає жінка.

«Тому що це є нашою Батьківщиною, нашим домом, ми повинні взяти участь», – відповідає чоловік.

«Це, в першу чергу, необхідно для мобілізації прихильників влади в Російській Федерації. І буде робитися не масово, а через організацію «Донецька республіка». Можливо, вони відправлять кілька автобусів голосуючих і покажуть це по телебаченню російському, і для ОРДЛО теж. А моє переконання – мало людей захоче перетинати кордон», – прогнозував аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Розрахунки

Телеграм-канал Dontel, який публікує просепаратистські новини з ОРДЛО, назвав цифру в 14 тисяч жителів окупованої частини Донеччини, які нібито проголосували в Росії. Цю цифру тепер активно репостять у «Вконтакте» всі проросійські пабліки. Канал опублікував це як коментар до новини про зламаний твітер ватажка угрпуповання «ДНР» Дениса Пушиліна. Сьогодні на ньому з'явився текст такого змісту: «Всероссийский референдум о поправках в Конституцию прошел без дончан. Наш голос оказался никому не нужен! Считаю, такую позицию оскорбительной и недопустимой!». Бойовики заявили про хакерську атаку. Контроль над акаунтом вони не відновили досі.

Але «офіційно» угруповання «ЛДНР» не називають жодних цифр про те, скільки жителів підконтрольних їм територій проголосували в Росії.

Однак, цікаві дані зібрало російське видання «Кавказский узел». Його журналісти опитали працівників більшості виборчих дільниць, до яких були приписані жителі ОРДЛО. Так, дільниця у Красному Сулині щодня приймала по два автобуси з ОРЛО – це близько 100 виборців, тобто 600 за весь час. Три інші дільниці, визначені для жителів окупованого Донбасу – в Аксаї, Кам'яноломнях і Шахтах – «не користувалися такою популярністю», пише видання. Наприклад, в Кам'яноломнях до опівдня 1 липня (за 6 днів) не проголосував ще жоден приїжджий з України, в Шахтах – «чоловік 10» за весь цей час, в Аксаї – «вони траплялись».

Дільниці у Новошахтинську і Таганрозі були наймасовішими в плані голосування жителів окупованого Донбасу. За даними, які озвучили у дільничних виборчих комісіях «Кавказскому узлу», за 6 днів там побували 1400 та 1500 людей відповідно.

До речі, «Кавказький узел» описує настрій людей далеко на таким бойовим: після голосування вони розпитували місцевих, де розташовані супермаркети і аптеки, й бігли на закупки, щоб встигнути на зворотній рейс.

Таким чином, на шести дільницях у Росії могли проголосувати близько трьох з половиною тисяч людей з ОРДЛО. Всього для них відкрили 12 пунктів.

Жодних цифр з дільниці у Куйбишевому – тієї зразково-показової, яку показують у новинах бойовики – немає.

У перші рейси щодо «путінських поправок» поїхали журналісти підконтрольного угрупованню «ЛНР» телеканалу, пізніше туди попрямували місцеві «політики» – «голова адміністрації Донецька» Олексій Кулемзін, «міністр культури ДНР» та директор філармонії Олександр Парецкий. А також знаменитий донецький лікар, директор опікового центру Еміль Фісталь.

Поїздки на виборчі дільниці – комфорт у порівнянні з перетином лінії розмежування

Людей вільно пропускали на голосування ще з 24 червня, й ті, хто повертався протягом одного дня, не мусили навіть проходити самоізоляцію.

У той же час, пункт пропуску з вільною територією України угруповання «ДНР» наглухо закрило після тижня його роботи у дивному режимі, коли в ОРДО людей пропускали тільки за узгодженими списками й селили «покотом» у військових наметах прямо на блокпосту – для обсервації.

Показова і загальна різниця в ставленні окупаційних сил до тих, хто їде голосувати до Росії та тих, хто перетинає КПВВ з підконтрольною частиною України.

Ось учасниця поїздки до Куйбишевого розповідає, як швидко відбуваються всі операції, та які комфортні автобуси надані:

Тим часом, у сірій зоні ті, хто спробував потрапити додому в ОРДО після 3-х місяців жорсткого карантину, проходять обсервацію у скупченні людей. Журналіст Денис Казанський розбирає цю ситуацію в своєму блозі:

Від 1 липня неконтрольнована ділянка українсько-російського кордону й зовсім стала відкритою. На різницю в підходах до поїздок у Росію та на контрольновану територію України звертає увагу й Міністерство України з питань реінтеграції окупованих територій.

З сьогоднішнього дня окупаційна адміністрація також відновила групові поїздки для оформлення російських паспортів.

Скільки громадян Росії на окупованій частині Донбасу?

Принаймні у двадцять разів більше, ніж тих, хто міг взяти за нашими підрахунками участь у російському голосуванні.

У лютому ця цифра становила 156 тисяч – це дані української РНБО.

Більш свіжі дані озвучували офіційні органи Російської Федерації: майже 200 тисяч станом на початок червня (МВД Росії) із планами видати ще 100 тисяч у найближчі тижні та 800 тисяч до кінця року (комітет Держдуми у справах СНД).