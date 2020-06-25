У соцмережах показали жителів Донецька і Луганська, які проголосували за Путінські поправки

25 червня окупаційні адміністрацїі, підконтрольні Росії, запустили спеціальні автобуси з ОРДЛО до кількох російських міст. Ними можуть скористатися жителі окупованої частини Донбасу, які мають російські паспорти, щоб проголосувати за поправки до Конституції Росії. Голосування за них почалось сьогодні і триватиме до 1 липня.

Всього з окупованої території України курсує близько півтора десятка рейсів через неконтрольовану частину російсько-українського кордону.

На території ОРДО оголошено про автобуси з Донецька, Ясинуватої, Горлівки, Новоазовська, Сніжного та Шахтарська. Пункти призначення – Таганрог, Авіло-Успенка, Покровське, Куйбишеве.

В ОРЛО рейси відправдляються лише з Луганська, пункти призначення – Новошахтинськ, Донецьк (Ростовської області Росії) та Красний Сулин.

При чому, тим, хто їде на голосування, не потрібно буде проходити обсервацію після повернення, якщо вони повернуться протягом дня (натомість обсервація вимагається при перетині блокпостів з вільною теориторією України, а впускають звідти угруповання «ЛДНР» лише за заздалегідь узгодженими списками).

Канали угруповань «ЛДНР» та соцмережі окупованої території вже показали перших, хто голосує. Оголошувалось, що для посадки в транспорт потрібні будуть маски, але на фото їх немає.

Це виборча дільниця у місті Куйбишеве, Росія:

А це голосування у Донецьку Ростовської області Росії:

Автобус вирушає з Луганська:

Телеканал угруповання «ЛНР» розповідає, що у першій групі є «їхні колеги», одна з них сказала на камеру, що відчуває хвилювання і закликає не бути байдужими, оскільки «важливо, що ми можемо взяти участь у житті нашої держави Російської Федерації», а інший спікер, представлений журналістом, зазначив: «Я зобов'язаний як громадянин Росії взяти участь, оскільки ми повертаюмось на батьківщину, ми маємо брати участь у її житті».

У змінах до Конституції Росії, крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як «мови державотворчого народу», додати згадку Бога і можливість створення федеральних територій, заборонити «применшувати подвиг захисників Вітчизни» – загалом 206 поправок і уточнень.

За даними російської влади, паспорти Російської Федерації на окупованій частині Донбасу торік оформили понад 300 тисяч осіб. Україна продовжує вважати цих людей своїми громадянами, оскільки більшість з них зберегли українські паспорти і продовжують отримувати українські пенсії та виплати. Офіційний Київ неодноразово називав видачу російських паспортів своїм громадянам незаконною, не визнаючи такі «документи».