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25 червня 2020, Київ 22:40
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Вокаліст російського гурту «Звєрі» виступив проти поправок до Конституції в Росії (відео)

Вокаліст російського гурту «Звєрі» виступив проти поправок до Конституції в Росії (відео)
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Вокаліст російського гурту «Звєрі» виступив проти поправок до Конституції в Росії (відео)

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У Росії сьогодні почалося голосування щодо поправок до Конституції, які, серед іншого, пропонують «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. Це дозволить йому знову балотуватися в президенти і залишатися при владі до 2036 року. Деякі російські зірки, наприклад, Ольга Бузова і Євген Плющенко, активно рекламують у своїх інстаграмах поправки до Конституції і закликають підписників за них голосувати. У відповідь вони отримують сотні негативних коментарів. Що думає про поправки вокаліст групи «Звєрі» Роман Білик? (Автор: Катерина Кочкіна).

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