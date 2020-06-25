У Росії сьогодні почалося голосування щодо поправок до Конституції, які, серед іншого, пропонують «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. Це дозволить йому знову балотуватися в президенти і залишатися при владі до 2036 року. Деякі російські зірки, наприклад, Ольга Бузова і Євген Плющенко, активно рекламують у своїх інстаграмах поправки до Конституції і закликають підписників за них голосувати. У відповідь вони отримують сотні негативних коментарів. Що думає про поправки вокаліст групи «Звєрі» Роман Білик? (Автор: Катерина Кочкіна).