У Росії почалося голосування щодо поправок до Конституції

У Росії сьогодні почалося голосування щодо поправок до Конституції, які серед іншого пропонують обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Це дозволить йому знову балотуватися у президенти і залишатися при владі до 2036 року.

Голосувати можна буде цілий тиждень – до 1 липня. Для цього у Росії відкриті понад 96 тисяч виборчих дільниць, а також 254 дільниці у 144 країнах світу.

Через епідемію коронавірусу в деяких регіонах дільниці для голосування організовані на відкритому повітрі. Також усі бажаючі можуть проголосувати вдома (для цього до 21 червня треба було подати заяву).

У період з 25 по 30 червня в Москві і Нижегородській області буде також проходити електронне голосування. У Москві на нього зареєструвалися понад мільйон людей – кожен сьомий виборець.

Понад 67 тисяч громадян Росії, які перебувають у віддалених місцевостях, вже проголосували. Про це 23 червня оголосила глава ЦВК Елла Памфілова.

Підрахунок результатів голосування почнеться після закриття виборчих дільниць 1 липня.