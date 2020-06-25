Угруповання «ДНР» обіцяє відвезти жителів окупованого Донбасу з паспортами РФ на голосування в Росію

Бойовики угруповання «ДНР» запропонували власникам російських паспортів, які живуть на захопленій ними території Донбасу, проголосувати за поправки до російської конституції в Ростовській області Росії. Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, довозити охочих проголосувати на дільниці планують спеціальними рейсовими автобусами з окупованих Донецька, Ясинуватої, Горлівки, Новоазовська, Сніжного та Шахтарська з 25 червня до 1 липня.

Повідомляється, що вестимуть людей до виборчих дільниць в Таганрозі, а також в селах Авіло-Успенка, Покровське, Куйбишеве.

Українська влада офіційно поки не коментувала ці повідомлення.

За даними російської влади, паспорти Російської Федерації торік оформили понад 300 тисяч осіб із територій, підконтрольних сепаратистам на сході України. У квітні 2020 року президент Росії Володимира Путін звільнив жителів Донбасу на непідконтрольних Києву територіях від сплати мита за російський паспорт.

Україна продовжує вважати цих людей своїми громадянами, оскільки більшість з них зберегли українські паспорти і продовжують отримувати українські пенсії та виплати.

Офіційний Київ неодноразово називав видачу російських паспортів своїм громадянам незаконною, не визнаючи такі «документи».

Голосування за зміни до Конституції Росії триватиме від сьогодні і до 1 липня. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як «мови державотворчого народу», додати згадку Бога і можливість створення федеральних територій, заборонити «применшувати подвиг захисників Вітчизни» – загалом 206 поправок і уточнень.

Чільний російський сенатор Андрій Клішас раніше заявив, що одна із планованих поправок до конституції Росії, про захист цілісності цієї держави, має на меті зробити неконституційними будь-які законодавчі ініціативи, які б передбачали повернення Криму Україні.