Зміни до конституції Росії мають унеможливити повернення Криму – російський сенатор

Одна з планованих поправок до конституції Росії, про захист цілісності цієї держави, має на меті зробити неконституційними будь-які законодавчі ініціативи, які б передбачали повернення Криму Україні, заявив чільний російський сенатор.

Саме цю мету, а не «ловити людей», які закликають повернути Крим Україні, має згадана поправка, сказав член Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) Андрій Клішас, який є співголовою робочої групи для розробки поправок до конституції Росії і головою комітету Ради федерації з конституційного законодавства, російському агентству «РБК».

«Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні. Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включаючи президента або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні», – сказав він.

Ця поправка, серед іншого, також унеможливить врегулювання територіальної проблеми з Японією, яка вимагає повернути їй низку Курильських островів, що її після Другої світової війни окупував СРСР і які тепер контролює Росія.

Також речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 22 червня, що «Росія не має територіальних претензій до своїх сусідів».

Так він прокоментував слова Володимира Путіна з його чергового інтерв’ю, що його державний телеканал «Росія-1» показав попереднього дня, 21 червня: в ньому російський керівник твердив, ніби окупований Росією український Крим «завжди був нашим, навіть із юридичного погляду». «Ми не «здобули» (Крим – ред.) – народ, який живе в Криму, ухвалив рішення возз’єднатися з Росією», – повторив Путін версію Кремля з виправданням незаконного псевдореферендуму, який Росія влаштувала в уже окупованому нею на той час Криму навесні 2014 року і який став для офіційної Росії підставою твердити, що за його результатами Крим, мовляв, увійшов до неї; світова спільнота не визнає цього.

У тому інтерв’ю Путін також ставив під сумнів розпад Радянського Союзу, заявляючи, що тодішні республіки СРСР, входячи до союзу (за версією Кремля, це відбувалося «добровільно»), «отримали в свій багаж величезні кількості російських земель, традиційних російських територій», а потім вийшли з СРСР із цими територіями. «Тоді хоча б виходила (республіка – ред.) із тим, із чим прийшла, і не тягнула з собою дарунки від російського народу», – заявив російський президент.

Україна і її міжнародні союзники вимагають від Росії повернути незаконно окупований український Крим. Українська влада також домагається створення міжнародного майданчика для переговорів із приводу майбутнього повернення Криму.

Згадана поправка до конституції Росії сформульована так: «Російська Федерація забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії (за винятком делімітації, демаркації, редемаркації державного кордону Російської Федерації з суміжними державами), спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються».

Ця й інші зміни до конституції Росії вже пройшли всі необхідні схвалення в російському парламенті, але Путін вирішив іще й винести їх на всенародне голосування, хоча законодавство країни не вимагає цього. Голосування призначене на 1 липня.

Нині в Кримінальному кодексі Росії є стаття, що забороняє «публічні заклики до здійснення дій, що спрямовані на порушення територіальної цілісності Російської Федерації».