Глава МЗС України про візит до Берліну: «Важливе досягнення – це актуалізація питання Криму»

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що вважає «важливим досягненням» своєї поїздки в Німеччину повернення до порядку денного питань анексованого Криму та українських політв’язнів в Криму і Росії.

«Крим і Донбас – це все українські території, тимчасово окуповані Росією у ході агресії. У цьому плані між ними немає різниці. Тому я і сказав в інтерв’ю німецьким ЗМІ під час візиту: ми доб’ємося деокупації і реінтеграції в Україну і Донбасу, і Криму. Скільки б часу це не зайняло», – зазначив Кулеба.

У травня Кулеба повідомив, що у Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду та Офісу президента.