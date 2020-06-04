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04 червня 2020, Київ 23:10
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Українські військові пов’язують обстріли їхніх позицій на Донбасі з візитом делегації України до Німеччини – відео

Українські військові пов’язують обстріли їхніх позицій на Донбасі з візитом делегації України до Німеччини – відео
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Українські військові пов’язують обстріли їхніх позицій на Донбасі з візитом делегації України до Німеччини – відео

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Кореспондент Радіо Свобода поговорив із українськими військовими, неподалік Луганського. Це відбувалося в час візиту української делегації до Німеччини. На лінії зіткнення було суворо заборонено застосовувати зброю. Але всю ніч із 2 на 3 червня бойовики російських гібридних сил вели вогонь по українських солдатах. Військові припускають, що це навмисна провокація, пов’язана із забороною відповідати на обстріли.

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