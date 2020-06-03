(Друкуємо мовою оригіналу)

На оккупированной части Луганской области группировка «ЛНР» с сентября полностью исключает украинский язык и литературу из школьной программы. Боевики оставили возможность факультатива – чтобы он был, за это должно высказаться больше, чем половина класса. Но хватит ли смелости заявить об этом?

Именно украинским детям ОРДЛО предстоит поступать в украинские университеты, не говоря уже о том, чтобы потреблять украинский медиаконтент и вообще чувствовать себя частью настоящей, а не фейковой, страны.

Решить с факультативом нужно было срочно.

«Просто проинформировали. Сказали, чтоб решили сейчас и сообщили, если ребёнок пойдёт на факультатив по украинскому языку», – сообщили Радио Донбасс.Реалии люди с оккупированной территории.

Потребовать факультатив по украинскому языку не всем хватает смелости.

Так, ВВС цитирует бабушку двоих внуков с оккупированной территории: «Я просто не стала ничего говорить, чтобы не обозлить никого против себя. Та же учительница могла организовать проверку со стороны социальных служб: отец и мама в разводе, у них новые семьи, никаких юридических полномочий и прав на опекунство мы не имеем. Поэтому в любой спорной ситуации я молчу».

Хотя, например, телеграмм-канал «Луганский инсайд» пишет, что многие родители все же высказались за изучение.

Бабушка двух школьников Александра Игоревна (имя изменено в целях безопасности) пишет Радио Донбасс.Реалии: боится, что луганские дети вообще не будут знать родной язык.

«Это означает, что наши дети не смогут поступать на учебу «в Украину», а будут вынуждены учиться в никому не признанных республиках, где почти весь профессорский состав высших учебных заведений выехал. Из наших детей хотят воспитать недоумков, которые умеют стрелять, но родной речи не будут знать. Подскажите, что сделать нам, тем, кто живет на оккупированной Луганщине, чтобы нашим детям вернуть хотя бы 3 часа языка и час литературы в неделю, как было раньше. Почему у наших детей воруют родной язык?» – написала женщина.

Подконтрольные России администрации Луганска и Донецка неоднократно заявляли, что у них, «в отличие от Украины», не борются с языками, а в так называемых «конституциях» оккупированных территорий было два «государственных» – русский и украинский. С этим группировки «ЛДНР» вместе покончили в марте: украинский исключили, «привели конституцию в соответствие с реальностью», сказали там.

По факту все эти 6 лет войны в ОРДЛО украинский истреблялся – школы с украинским языком обучения переводились на основной русский, уменьшалось количество часов украинского – постепенно пришли к 1 часу в одну или две недели, убирались классические произведения из программы.

Учитель украинского языка и литературы Анна Григорьевна говорит, что с одним часом языка или литературы дети не смогут выучить всю программу. А пропуск даже одного года обучения из украинской программы может сильно повлиять на результат при сдаче ВНО для поступления.

К примеру, в тестах есть задания по фонетике, которую изучают в 5-м классе. В 6-7 классах – части речи (морфология), в 8-м – синтаксис простого предложения, 9-м – синтаксис сложного предложения, 10-11 классы – это углубленное изучение всех прошлых тем, а также риторика и стилистика.

И если «мову» еще можно нагнать самостоятельно, под контролем родителей, то с украинской литературой будут серьезные проблемы, говорит учитель.

«Литература – это ведь не просто текст. Произведение надо прочитать и понять. А почему именно так все произошло, какие исторические события повлекли к написанию этого произведения. Нам сложно было два года объяснять многие произведения, потому что в школах уже не изучается история Украины. Но ученики ее хотя бы узнавали про исторические события в контексте произведений тех же Шевченка, Франка и других классиков. А теперь что? Ни истории, ни литературы, ни языка. Есть интернет, но знаете сколько там немыслимых разборов произведений?» – говорит Анна Григорьевна.

Кроме того, факультатив по украинскому языку не будет оплачиваться учителям, а значит, в первую очередь преподаватели – не заинтересованы тратить свое время, рассказывает Анна Григорьевна. Одно дело – заниматься с детьми 1-4 классов, пока они на продленке, другое – сидеть с 5-11 классами после уроков.

В личном разговоре с Радио Донбасс.Реалии родители из оккупированного Луганска объяснили, что в их школах предупредили: желающих должно быть больше, чем половина класса. Варианты – объединить несколько классов на один факультатив или чтобы родители оплачивали этот час как репетиторство – руководство школы не поддержало.

В марте такие же правила в школах ввела и группировка «ДНР». Таким образом, у школьников ОРДЛО останется три варианта – учить все самостоятельно дома, нанимать репетиторов или обращаться в украинские школы для получения образования. Тем более, что последний – уже давно реализовывают образовательные центры «Донбасс-Украина».

Через такие центры ученики из ОРДЛО могут поступить в украинские ВУЗы без обязательной сдачи ВНО. За 4 года количество поступающих через них увеличилось почти вдвое, говорят в Министерстве образования Украины. В 2016 году было 865 людей, в 2017-м – 1346, в 2019 году – зафиксировали 1600 учеников.

Кроме того, в них можно проходить изучение украинской программы дистанционно или на экстернате. Здесь перечень школ, в которые можно обратиться, чтобы начать обучение. В марте 2020 года по данным департамента образования Луганской области, на экстернатной форме обучения было 817 школьников, дистанционное выбрали – 251. По Донецкой области эти показатели в три раза больше.

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