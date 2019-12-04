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Оккупационная администрация собираются ограничить использование украинского языка на подконтрольной ей части Донецкой области. Глава группировки «ДНР» предложил внести поправки в так называемую «Конституцию», установив русский язык единственным «государственным». На данный момент этот «статус» распространяется и на украинский. Где же остался этот «второй государственный» в Донецке, и к чему приведут перемены – узнавал автор Радио Донбасс.Реалии.

Украинский язык в Донецке существует только в отголосках прошлого. В центральной части города еще можно увидеть несколько украинских табличек с названиями улиц, а также дорожные указатели на украинском и английском, установленные в Донецке специально к футбольному чемпионату Евро 2012. Боевики долго не уделяли этому внимания, однако в последние несколько лет все же решили «навести порядок» и перевести все адресные надписи на русский.

В остальном здесь не встретить украинских вывесок, объявлений или газет. Язык торговли, рекламы, искусства и официальной документации – русский. С началом войны из города выехали многие торговые сети, супермаркеты, национальные банки и компании. В оставленные помещения «заселились» новые хозяева, успев открыть заведения с местными названиями.

До последнего, а именно декабря 2015 года, в Донецке продолжала работать кафейня «Львівська майстерня шоколаду», где обслуживание клиентов и меню было на украинском. Теперь в захваченном здании расположилось местное кафе «Caramelle».

Также не слышно в Донецке украинской речи и песен. Как бы не старалась местная пропаганда заявить о равных правах и возможностях для двух «государственных языков», украинский вместе с культурой игнорируется на массовых и официальных мероприятиях. С одной стороны, он преподносится как часть «враждебной идеологии», а с другой – присутствие его в так называемой Конституции выглядит как снисхождение к украиноязычному населению.

Новая языковая реформа

2 декабря глава вооруженной группировки «ДНР» Денис Пушилин предложил установить русский язык единственным «государственным», пояснив это «интенсивной интеграцией «ДНР» с Россией». Кроме того, был внесён так называемый законопроект с изменениями в определении языка образования – его собираются сделать русским. Предлагается также изучать украинский язык в школах лишь факультативно.

На сегодня все школы в ОРЛДО уже переведены на русский язык преподавания общеобразовательных предметов. Украинским учреждениям и классам дали «переходный период» на пару лет, после чего классы с профилем «украинская филология» закрылись, и заведения перешли на российские программы обучения с соответствующими учебниками.

Сам украинский как предмет преподают в школах раз в неделю или раз в две недели. На экзамены этот предмет не вынесен. На одной неделе дети учат украинский язык, на следующей — час отводится на украинскую литературу. Поскольку количество часов свели до минимума, педагоги ускоренно проходят курсы переквалификации в русских филологов или учителей младших классов.

Между тем, родителей учеников на оккупированных территориях Донбасса готовят к «отмене обязательного изучения украинского языка» и советуют подумать, будет ли их ребенок заниматься предметом факультативно.

Вопреки местным пропагандистским СМИ, желание избавиться от языка с «националистическими идеями и антироссийской риторикой» исходит именно от боевиков, а не исходит от родителей школьников.

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