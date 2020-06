(Друкуємо мовою оригіналу)

На неподконтрольной части Донбасса Россия создала крупные подконтрольные ей «партии», «движения» и «профсоюзы», которые занимаются «воспитанием» почти всех групп населения Донецка и Луганска и «налаживанием международного сотрудничества». Особое внимание Кремль уделяет молодежи, которую учит безальтернативности Минских соглашений.

Зачем России развитая система политических проектов в ОРДЛО? Верят ли в их идеи жители оккупированных территорий? И насколько Украина готова бороться с прокремлевскими проектами на будущих местных выборах в Донецке и Луганске?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова и народный депутат фракции «Слуга народа» Василий Мокан.

– Зачем России, с вашей точки зрения, такая развитая система политических проектов, если де-факто это – оккупация, то есть для послушания достаточно лишь автомата?

Кремль занимается воспитанием молодого поколения таким образом, чтобы они осознано претворяли в жизнь идеалы Кремля

Вера Ястребова: Это пример внедрения «мягкой силы». Склонение к тем или иным действиям под дулом автомата всегда имеет риск, что этот автомат могут вырвать из рук и направить против того, кто ставил пушку. Они делают хитрее: Кремль путём внедрения данных проектов занимается воспитанием молодого поколения таким образом, чтобы они осознано, рискуя своей жизнью, претворяли в жизнь идеалы Кремля.

Мы сейчас говорим про установления контроля над границей и другие меры, направленные на реинтеграцию наших территорий. Но мы должны понимать, с кем будем говорить и на каком языке: ведь за такой длительный временной промежуток Россия не теряла время. Они охватывают всех, но в контексте их общественно-политических так называемых проектов, больший упор сделан на молодежь, начиная, с совсем маленького возраста.

То есть, когда детям включают гимн каждый день, им говорят, что напала Украина, внедряют месседжи о идеи «Русского мира», говорят, что нет больше никакой альтернативы – будущее только в России и с Россией.

В информационном вакууме, с отсутствующем критическим мышлением, которое свойственно взрослым людям, есть огромный риск, что дети будут впитывать все эти идеи.

Детей, которые были донецкими, луганскими школьниками, в ОРДЛО вовлекают в политическую жизнь, диктуют свою повестку дня, спекулируют на всех негативах.

И в будущем, Кремль будет пытаться такую молодежь имплементировать в политическое пространство, в том числе и Украины. То есть тут огромный риск, и они действуют на перспективу, на десятилетия вперед.

– Общественные движения, судя по вашему отчёту «Агенты Русского мира в оккупированном Донбассе», где классифицируются и исследуются из открытых и закрытых источников все формы политической активности Российской Федерации в ОРДЛО, – многочисленны. Например, «Мир Луганщине» насчитывает 107 тысяч человек, «Луганский экономический союз» – почти 30 тысяч. Как люди становятся членами этих общественных движений? Люди разделяют ценности этих движений, идеологию «русского мира»?

Людей привлекают административным путём. Это такая калька со времен Советского Союза

Вера Ястребова: Прежде всего, людей привлекают административным путём. Это такая калька со времен Советского Союза, когда численность у правящей партии была баснословная, а реальных активистов – в разы меньше. То же самое происходит и сейчас. Они это делают, чтобы как можно больше охватить количество населения и таким образом его контролировать. Они периодически проводят те или иные собрания, мероприятия, постоянно общаются с людьми, внедряют нужную им политическую повестку дня, направляют на путь любви к «русскому миру».

Зомбируют людей, что у них есть только выход в коммуникацию и в дальнейшее объединение с Россией, тем самым отвлекая их от того, что сокращается число рабочих мест, снижается уровень заработной платы. Ведь, социально-экономическое состояние на данных территориях сейчас чудовищное.

Это прикрытие для разграбления предприятий, заводов, которые активно резались и сбывались по цене металлолома

Все эти экономические союзы и так далее – это прикрытие для разграбления Российской Федерацией предприятий, заводов, которые активно резались и сбывались по цене металлолома. Людям рассказывают определенные месседжи, что завтра они будут торговать с Россией, будут полноправной экономической стороной и делают действительно те или иные экономические успехи. Мне это напоминает историю Васюков из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова (Остап Бендер: «Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва – в Старые Васюки» – ред.).

Меня беспокоит больше отсутствие соблюдения прав человека и те вызовы, с которыми люди сталкиваются каждый день. Факт того, что тот или иной человек числится в квазиорганизации – это не повод не беспокоится о его правах и забывать что мы должны пытаться каким-то образом влиять на это.

Нужно устанавливать диалог с этими людьми, понимать, что там происходит, чтобы разрабатывать как можно эффективнее методы по возврату целостности Украины, воссоединению, и действительно чтобы этот процесс реинтеграции был как можно эффективнее, чтобы мы подобрали правильные методы, способы и нужные месседжи, которые приведут к консолидации Украины.

Слушатель: Олег. Это как с «Партией регионов», когда она была у власти, – они всем выдавали партбилеты. Когда я устроился на работу, мне через месяц выдали этот билет, хотя я не заявлял, хочу или не хочу. Так делают «Мир Луганщине». Я знаю, что тем, кто работает в городских администрациях, выдают этот «Мир Луганщине», хочешь или нет заставляют всех туда вступать. Даже не заставляют: они просто записывают – и всё.

– Как вы считаете, лидеры этих партий, члены общественных движений должны попасть под амнистию со стороны Украины?

Василий Мокан: На самом деле это всё – псевдопартийные общественные движения, потому что реальной партийной структуры и деятельности они в классическом понимании не проводят. Это всё – элементы гибридной атаки Российской Федерации и оккупационных администраций в ОРДЛО, которые являются элементами широкомасштабной пропаганды, и влияния на сознание, в том числе и на частичную подготовку будущих местных выборов.

О любых политических уступках – амнистия, проведение местных выборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО – можно будет говорить только в том случае, когда будет обеспечен Российской Федерации на подконтрольных её боевикам территориях режим тишины (но реальный, а не фиктивный как это происходит сегодня), когда будет обеспечен полностью компонент безопасности Минских соглашений (это и разминирование территории, и отвод тяжелого вооружения за пределы Украины, и отвод формирований, и востанвление контроля над границей).

После того, как можно будет говорить о восстановлении контроля над украинско-российской границей, тогда можно поднимать диалог о политических вещах и о местных выборах.

На сегодня никаких предпосылок для проведения демократических, честных и прозрачных выборов, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не существует – ни по безопасности, ни правовых, ни политических.

Это делается с целью пропаганды, формирования у местных жителей ОРДЛО сознания, как будто Украина агрессор, а Россия в данном случае миротворец

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в этом регионе, средств на деятельность таких псевдополитических движений не жалеется. Это делается с целью пропаганды, дискредитации украинской власти и её деятельности на подконтрольной территории, формирования у местных жителей ОРДЛО сознания, как будто Украина агрессор, а Россия в данном случае миротворец.

Каждый месяц, год оккупации очень усложняет процесс будущей реинтеграции этих территорий, так как Кремль сейчас действует по принципу: «Если хочешь победить врага – воспитай его детей».

Он действительно делает ставку на молодых людей не просто так. В отличие от аннексированного Крыма, Россия никогда не заявляла о своей готовности включить территорию ОРДЛО в свой состав.

Цел Кремля – максимально зазомбировать жителей ОРДЛО, а потом на максимально приемлемых для себя условиях вернуть эти территории в состав Украины. То есть обеспечить выполнение политического пакета договоренностей в рамках Минска таким образом, чтобы эти территории имели какое-то автономное право влиять на внешнюю и внутреннюю политику и иметь легализированную зону влияния на любые решения, которые принимались бы в официальном Киеве.

Это всё здесь понимают и прекрасно осознают, и на эти провокационные вещи не пройдут.

– Вера, в вашем докладе написано: «Мало кто представляет объем финансовых средств, вложенных в развитие политических проектов Российской Федерации на территории ОРДЛО». О каких суммах идёт речь?

На информационную кампанию, которая задействуется для популяризации тех или иных идей, Россия денег не жалеет

Вера Ястребова: О миллионах долларов, если разбить по отдельным проектам. Мы видим то количество мероприятий, которые проводятся каждый день и прекрасно понимаем, какие расходы за собой несут те же траты, переезды, подготовки материалов, анкет, печати флаеров, билбордов и так далее.

На информационную кампанию, которая задействуется для популяризации тех или иных идей, Россия денег не жалеет.

За права они якобы борются, а по факту они увеличивают численность задекларированных якобы россиян на территории Украины



Россия вводит в заблуждение людей, пытаясь навязать им мысль, что их идут спасать, выдавая им российские паспорта. Люди в надежде получить дополнительные средства, в том числе люди преклонного возраста касательно пенсий могут на эту уловку поддаваться. А потом выясняется, что за права они якобы борются, а по факту они увеличивают численность задекларированных якобы россиян на территории Украины.

Спекулируя на теме Великой Отечественной войны и Второй мировой, они героизируют Россию, постоянно подают молодому поколению информацию, что это было сделано руками России, только она фашизм остановила, пытаются проводить какую-то параллель, дезинформируют постоянно каждый день молодое поколение.

Украина уже должна бороться не только за реинтеграцию территорий, но и за реинтеграцию умов людей – это очень важный аспект.

Нужно проявлять заботу о них в практических действий со стороны государства и демонстрировать, что они не безразличны, государство о них помнит.

– Представим себе, что выборы на неподконтрольной территории запланированы. С вашей точки зрения, нужно ли время «идеологического карантина»? Ведь седьмой год работают эти общественные движения, пропаганда.

Василий Мокан: Процесс реинтеграции сознания жителей ОРДЛО, которые сейчас находятся под огромной пропагандой и антиукраинским идеологическим влиянием со стороны Российской Федерации – это было бы лучшее. Но в первую очередь надо говорить об обеспечении равенства доступа субъектов избирательного процесса к самим местным выборам.

Речь идёт об юрисдикции и возможности работать на тех территориях Центральной избирательной комиссии. Речь идёт об избирательной системе.

Боевики требуют там чисто мажоритарную систему, которая даст им возможность обеспечивая административное и определенное финансовое влияние, обеспечить результат. Речь идёт о доступе украинских СМИ, политических партий.

На самом деле предпосылок и условий, которые must be done – очень много. Если какие-то из них выпадают, это может сказаться на конечном результате выборов. ОРДЛО – достаточно населена местность, и она сможет иметь официальных представителей не только на местном уровне, а очевидно могут активизироваться вопросы и по мажоритарным округам в Верховную Раду Украины, где не избраны народные депутаты. Это может усилить частично то пророссийское лобби, которое может иметь официальный статус.

Здесь очень аккуратно и разумно нужно просчитывать все последствия. В любом случае нужно будет со временем пойти на шаг местных выборов, если мы хотим эти территории вернуть, но только в случае, если будут выполнены все пункты Минских соглашений.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).