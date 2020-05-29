(Друкуємо мовою оригіналу)

«Боеготовность» группировок, ультиматумы Грызлова и первое официальное заявление Украины о возможности выхода из «Минска». Что происходит между Киевом и Кремлем на переговорной площадке в последнее время? И как на это реагировать?

С конца мая в ТКГ по Донбассу – украинско-российское обострение. Чтобы разобраться, что происходит, нужно восстановить хронологию.

Сначала представители оккупационных администраций в Донецке и Луганске заявили о приведении российских гибридных сил в боевую готовность из-за якобы обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны Украины.

На самом деле, как раз во время объявления этого ультиматума группировки были очень активны на фронте: за два дня один военный ВСУ погиб от пули снайпера, один – от осколков снаряда.

Группировки начали демонстрировать, как стягивают силы и проводят тренировки. Правда, уверяли, что танки накапливают за линиями отвода тяжелого вооружения.

Уже 25 мая СММ ОБСЕ зафиксировала, что это не так: две третьих взрывов в зоне ООС произошло на полигоне всего в 17 километрах от линии разграничения, и там были танки.

Через неделю на переговорах в Минске Украина призвала к тишине на фронте, выводу иностранных войск и возврату контроля над границей с Россией. Напомнила свою позицию: выборы в ОРДЛО – только потом.

На это представитель России в контактной группе Борис Грызлов ответил: «Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах «зачистки» непокорных территорий, такой киевский контроль – это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса».

Грызлов пригрозил «непоправимыми последствиями», если Украина попытается «изменить Минские договоренности».

Также он озвучил условие сворачивания «повышенной боеготовности» группировок «ЛДНР» – это подписания Украиной дополнительных мер безопасности. А устами спикера боевиков Дейнего российская делегация дала понять, что подписать это нужно с группировками.

28 мая председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сказал, что Россия может решиться на силовые действия, чтобы решить вопрос снабжения аннексированного полуострова питьевой водой со стороны Украины.

А 29 мая Александр Мережко, представитель Украины в Минске и народный депутат от «Слуги народа», сообщил, что Украина имеет право выйти из Минского процесса, если Россия будет выполнять договоренности «недобросовестно».

Что все это может означать и готовиться ли к более интенсивной войне?

«Россия – это дипломатический «титушка» – Батозский

Политолог Константин Батозский говорит, что Россию вообще тяжело назвать партнером в переговорах, потому что она часто меняет свою позицию.

Батозский считает, что пока не произошло таких глобальных событий, из-за которых россияне вступили бы в открытую фазу войны где-либо в мире. Политолог убежден: для России это будет и дорого, и может вообще закончится поражением.

Россия, такой дипломатический «титушка»: одной рукой бьет, а другой призывает мириться



«Эти все хаотичные метания: сегодня мы воюем, завтра не воюем, – это осознанное поведение России. Оно направлено не на то, чтобы добиться какого-то конкретного результата, а на то, чтобы максимально разболтать и дестабилизировать ситуацию. Это такая Россия, такой дипломатический «титушка»: одной рукой бьет, а другой призывает мириться и проводить переговоры. Так же Советский Союз в свое время активно боролся за мир и размещал ядерные боеголовки в Европе», – высказывает мнение Константин Батозский.

Как в такой ситуации должна вести себя Украина?

Украине всегда надо исходить из максимальной угрозы и прогнозировать максимальный риск



Политолог уверен: «Украине всегда надо исходить из максимальной угрозы и прогнозировать максимальный риск. Стратегический интерес России в нашем направлении состоит в том, чтобы обеспечить Крым поставками воды, легитимизировать аннексию и закрепить в украинском праве особый статус оккупированных территорий Донбасса».

Константин Батозский считает неправильной ставку Офиса президента на закулисные переговоры и то, что члены украинской делегации в Минске ориентированы на одного человека – руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Всегда знайте, что украинцы будут драться за свою землю до конца



«Я бы на месте украинской делегации, – говорит Батозский, – приезжал бы на все международные переговоры и доносил бы до россиян простую вещь: вот наши условия. Если вы на них не соглашаетесь, то всегда знайте, что украинцы будут драться за свою землю до конца. И малейший шаг вправо, шаг влево от существующих позиций с вашей стороны приведет к тому, что у нас просто толпы добровольцев выйдут защищать свою родину от агрессии».

Заявление о возможном выходе страны из переговоров в Минске Батозский называет дипломатической игрой и попыткой Украины придать себе «большую субъектность».

Сам он убежден, что Украине давно пора выходить из Минска, потому что он полностью себя исчерпал, Украина имеет полное моральное право об этом говорить, не боясь последствий.

Списать все неудачи и нищету можно только соображениями войны



А по поводу заявлений представителей оккупационных властей Донецка и Луганска о приведении в полную боевую готовность «войск» политолог говорит так: обычно такое происходит накануне смены лидеров оккупационных администраций. И обычно слова не говорят о том, что наступательную операцию проведут на деле. Батозский называет это «блефом для решения внутренних проблем»: «Это также необходимо для того, чтобы у жителей оккупированных территорий поддерживать этот «дух войны». Потому что списать все неудачи и нищету, развал и этот стыд, в котором они живут, можно только соображениями войны».

«Россия будет усиливать дипломатическое и военное давление» – Бузаров

Эксперт-международник Андрей Бузаров считает, что обострение на дипломатическом фронте – это результат недоразумения или недоверия между Ермаком и Козаком.

Они могли не сойтись из-за разного понимания договоренностей «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года.

С марта началась серьезная пробуксовка в новом формате взаимоотношений с Россией



Позиция России на Донбассе не меняется вот уже шесть лет, а вот Украина и новый президент сначала пошли на уступки, а сейчас вернулись к политике Петра Порошенко. И России это не нравится, считает Бузаров: «С марта началась серьезная пробуксовка в новом формате взаимоотношений с Россией, который был разработан новой командой Зеленского. Россия дает понять через высказывания Лаврова, через заявления оккупационных администраций «ДНР-ЛНР», через аналитиков, что попытка ограждения, строительства новой стены, скорее всего, приведет к резкому обострению ситуации на Донбассе».

Бузаров говорит, что руководство Украины в этой ситуации видит определенное бездействие Запада. Например, непонятна позиция президента США Дональда Трампа по поводу Донбасса и по поводу Украины. Нет единства позиций по отношению к действиям России и в Европе.

Команда Зеленского пытается выиграть 5-6 месяцев и дождаться того, кто же будет президентом США



«Вся команда Зеленского, которая занимается переговорным процессом, попадает в сложную позицию. С одной стороны – они пошли на переговоры. С другой стороны – они пытаются выиграть время. Наверное, я рискну предположить, что команда Зеленского пытается выиграть 5-6 месяцев и дождаться того, кто же будет президентом США, чтобы по-новому посмотреть совместно на некоторые моменты, связанные с Донбассом и с Россией. Естественно, это Россия прекрасно понимает. И Россия будет в ближайшие несколько месяцев, до конца года использовать параллельно дипломатическое давление и свои вооруженные силы, формирования на Донбассе для давления на руководство страны, чтобы оно пошло на какие-то уступки», – прогнозирует эксперт.

А что же дальше?

Пересмотр или выход из Минских соглашений может быть неправильно воспринят среди наших западных союзников



«Выйти из Минских соглашений, – если бы Зеленский и его команда хотели, то они уже давно бы вышли, – считает аналитик. – Выход из Минских соглашений не является способом решения конфликта на Донбассе или способом деоккупации Донбасса или Крыма. Это больше будет сигнал. Но самое обидное то, что если такое Украина сделает, то сразу же наши западные союзники скажут: ну как же, мы же признаем Минские соглашения, мы же вас подталкиваем. Особенно Германия и Франция. Пока мы не видим из уст французских, или немецких, или других европейских чиновников, и американских в том числе призывов к пересмотру Минских соглашений. Пересмотр или выход из Минских соглашений может быть неправильно воспринят среди наших западных союзников».

Если выход из Минска поддержат на Западе, то, считает Бузаров, его можно выносить на повестку дня.

Также Бузаров уверен, что Россия в давлении на Украину будет использовать «крымский вопрос». Но он не будет ключевым. Ведь, по словам Бузарова, новое руководство страны сознательно убрало тему Крыма из комплекса переговоров с Россией.

Между тем, наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о том, что боевики российских гибридных сил начали восстанавливать свои позиции возле села Петровское, где в начале ноября 2019 года произошло обоюдное разведение сил и техники.

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