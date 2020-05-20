Російські гібридні сили погрожують «боєготовністю» на Донбасі: що відбувається?

Українська сторона скликає екстренне засідання ТКГ (тристоронньої контактної групи) через погрози угруповань Росії на Донбасі. Ватажки збройних формувань заявили про готовність «посунути лінію розмежування», якщо по них не припинять стріляти.

Про скликання ТКГ заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції, яку він провів сьогодні, 20 травня, у рік свого перебування на посаді. Засідання мінської групи скликає представник України Леонід Кучма, заявив президент.

Ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник зранку 20 травня заявили, що приводять війська «у повну бойову готовність» через обстріли з українського боку, які, за їхнім твердженням, активізувались після 16 травня.

Пасічник заявляє про пошкодження ЛЕП та перебої з електропостачанням Луганська, Пушилін – про пошкодження житлових будинків, інфраструктури, загибель та поранення цивільних, зокрема дітей. За словами Пасічника, угруповання почали «приводити в бойову готовність» з 22:00 19 травня.

Яка ситуація з обстрілами?

Штаб Операції об'єднаних сил повідомляє про застосування російськими гібридними формуванням забороненого Мінськом важкого озброєння майже щодня.

За травень поранено понад 40 військових, 1 загинув – це 24-річний сержант Олександр Карпика, його убив снайпер під Катеринівкою.

У травні штаб української армії опублікував особисті відеозаписи снайперів, які зроблені на передовій під час виконання бойових завдань. У кадрі – сучасна зброя. У штабі Операції об'єднаних сил заявляють, що на відео – російські військовослужбовці. Як вони поводяться, можна пересвідчитись у відео:

У щоденних звітах ОБСЄ фіксуються пошкодження цивільної інфраструктури як на підконтрольній Києву території Донецької і Луганської областей, так і на окупованій території Донбасу.

Наприклад, 18 травня в Авдіївці зафіксоване пошкодження осколками церкви на південно-східній зовнішній цегляній стіні (тобто з боку позицій бойовиків); це пошкодження завдане, за даними місцевих, 10 травня.

Тієї ж доби патруль СММ на окупованій території перевірив пошкодження у Старомихайлівці, завдані 12 травня; там від потрапляння снаряда горів будинок, господарка отримала опіки при гасінні та потрапила до лікарні.

Разом з тим останнім часом від бойових дій частіше страждає цивільне населення саме окупованих територій. У травні там, за даними ООН, загинули 2 людей – 1 від обстрілу та 1 від підриву на вибуховому пристрої, а поранено – 11.

Однак є дані, що свідчать про розміщення позицій російських гібридних сил поблизу цивільних об'єктів. Так відбувається, приміром, у Голубовському та Донецькому, які бойовики регулярно показують на своїх каналах. Там ідеться про те, що Збройні сили України ведуть вогонь прямо по вулицях села. Водночас, за словами військових, артилерія стріляє по українських позиціях під Новотошківкою прямо з населених пунктів. Водночас даних, які б свідчили про розміщення позицій ЗСУ у цивільному секторі Новотошківського, немає.

Також російські гібридні корпуси з початком епідемії коронавірусу щодня не допускають патрулі ОБСЄ до певних населених пунктів або ділянок. Так відбулось, приміром, коли СММ хотіла обстежити місце, де у Саханці 7 травня були поранені діти, 13-річні хлопчик і дівчинка.



Що з озброєнням?

У кожному звіті ОБСЄ фіксуються випадки знаходження важкого озброєння з порушенням ліній відведення по обидва боки лінії розмежування.

Наприклад, у звіті за 19 травня місія зафіксувала 7 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення: 1 одиницю озброєння в підконтрольному уряду районі Донецької області, а решту в окупованому районі Луганської області. На підконтрольній Києву стороні це 1 зенітний ракетний комплекс (ймовірно 9К35 «Стріла-10»), на окупованій – 6 танків.

Однак кількість таких порушень, відповідно до звітів, помітно більша з боку окупованих територій. Зокрема, там ОБСЄ частіше виявляє великі полігони зі зберіганням важкого озброєння:

Як ось цей під Міусинськом.

Або ось цей в селі Переможне.

Там фіксують «Гвоздики», «Гради», гаубиці «МстаБ», «Рапіри», танки у великій кількості.

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