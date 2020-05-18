ОБСЄ виявила шість «Градів» на аеродромі бойовиків під Луганськом – звіт

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив 29 одиниць важкого озброєння, серед яких РСЗВ «Град», на злітно-посадковій смузі аеродрому в селі Переможне на 19 км на південь від Луганська. Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ за 16 травня.

У звіті мовиться, що виявлено шість самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» (калібр 122 мм), шість реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» (122 мм), п’ять буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра» (100 мм), дві буксирувані гаубиці Д-20 (152 мм), п’ять буксируваних гаубиць 2А65 «МстаБ» (152 мм) та п’ять гаубиць Д-30А «Жаба» (122 мм).

Переможне розташоване приблизно за 30 кілометрів до лінії розмежування.

Раніше проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії виявив, що полігон під окупованим містом Міусинськ, який зафіксувала ОБСЄ, траплявся на пропагандистських відео бойовиків – на них видно, що російські гібридні формування зберігають там, зокрема, системи артилерійського вогню «Гвоздика».