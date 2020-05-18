Від початку доби бойовики на Донбас 3 рази порушили режим тиші – штаб

Від початку поточної доби, 18 травня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що втрат серед українських військових внаслідок обстрілів не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.