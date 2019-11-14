Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 листопада 2019, Київ 22:54
Війна

ООН порахувала жертви бойових дій на Донбасі серед цивільних і комбатантів

Ракетний обстріл проросійськими бойовиками Краматорська. Загинули 15 людей і 15 були поранені. Донбас, 10 лютого 2015 року

Дивитись коментарі

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року. Для підготовки звіту ​УВКПЛ ООН вивчає повідомлення «із широкого кола джерел інформації, оцінюючи їх на предмет достовірності та надійності».

Від 41 тисячі до 44 тисяч людей – таку загальну кількість жертв (жертвами ООН називає і загиблих, і поранених – ред.), «пов’язаних із конфліктом в Україні» від березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року нарахувало Управління верховного комісара ООН із прав людини. З них 9750 людей – це комбатанти, тобто люди, які зі зброєю беруть участь у бойових діях із обох боків фронту.

За даними ООН, на Донбасі загинуло 4100 оборонців України.

Народна стіна пам'яті у Києві із фотографіями загиблих.Київ, 29 серпня 2017 року
Народна стіна пам'яті у Києві із фотографіями загиблих.Київ, 29 серпня 2017 року

Серед проросійських бойовиків, яких ООН називає «членами озброєних груп», в УВКПЛ нарахували 5650 загиблих.

«УВКПЛ ООН оцінює загальну кількість жертв конфлікту в Україні (з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року) в 41 000–44 000: 13 000–13 200 загиблих (щонайменше 3345 цивільних осіб, у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року, приблизно 4100 українських військових і приблизно 5650 членів озброєних груп); і 29 000–31 000 поранених (приблизно 7000–9000 цивільних осіб, близько 9500-10 500 українських військових і приблизно 12 500–13 500 членів озброєних груп)», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

Як змінився відсоток жертв серед цивільних?

Жертви серед цивільних складають 25-26% від загальної кількості жертв.

«Цей відсоток із часом змінювався. У 2014 році приблизна частка цивільних осіб у загальній кількості смертей, пов’язаних з конфліктом, складала 33-34 відсотки (одна загибла цивільна особа на двох загиблих військових), тоді як у 2019 році він оцінюється у 4-5 відсотків: одна загибель цивільної особи внаслідок артилерійських обстрілів, обстрілів з ЛОСЗ (легких озброєнь і стрілецької зброї – ред.) і мінних інцидентів, на 20-22 загибелі військових внаслідок артилерійськіх обстрілів, обстрілів із ЛОСЗ і мінних інцидентів», – йдеться у повідомленні ООН.

ООН про втрати серед цивільних на Донбасі за весь час бойових дій
ООН про втрати серед цивільних на Донбасі за весь час бойових дій

Від початку 2019 року на Донбасі загинули 25 цивільних жителів, а 130 отримали поранення, повідомляє Управління верховного комісара ООН.

«У період з 1 січня по 31 жовтня 2019 року, УВКПЛ ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних з конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, що на 40,4 відсотка менше, ніж за той же період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), і що також є найнижчою кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту», – заявили в УВКПЛ ООН.

За повідомленням, найбільше людей – 17, загинули від мін. Ще сім людей загинули внаслідок артилерійських обстрілів, одна людина – внаслідок ДТП за участю військових.

/**/ /**/ Український військовий спостерігає за ситуацією на позиціях поблизу селища Золоте-4, Луганська область, вересень 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Бойовики минулої доби стріляли 15 разів, 2 військові постраждали на Донбасі – штаб ООС

Як ООН збирає дані?

Цей звіт «ґрунтується на інформації, яку Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) отримала в ході інтерв'ювання жертв і їхніх родичів; свідків; аналізі підтверджуючої інформації, наданої ММПЛУ на конфіденційній основі; офіційних документах; документах з відкритих джерел; фото- і відеоматеріалах; судово-медичних документах і довідках; матеріалах кримінальних справ; судових документах; публічних доповідях Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні; доповідях міжнародних і національних неурядових організацій; публічних повідомленнях правоохоронних і військових органів; повідомленнях медичних установ і місцевої влади; та інших релевантних матеріалах, що заслуговують на довіру», – повідомиои Радіо Свобода у УВКПЛ ООН.

Однак, наголошують в ООН, цифри можуть змінюватися в міру отримання нової інформації. Адже, у деяких випадках перевірка інформації «може зайняти тижні або місяці до того, як можна буде дійти певних висновків. Це означає, що такі висновки можуть бути переглянуті в разі отримання додаткової інформації».

Бойові дії на сході України розпочалися після того, як Росія незаконно анексувала Крим, а проросійські бойовики почали захоплювати державні установи та штурмувати військові частини на Донбасі.

Як «русская весна» чотири роки тому захоплювала міста України
Embed
Як «русская весна» чотири роки тому захоплювала міста України

No media source currently available

0:00 0:03:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. На Росію ЄС та США наклали економічні санкції.

Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати «хіба що російські добровольці».

Читайте ще:

«Високоточні» докази: на Донбасі зафіксували використання нового російського озброєння​

7 доказів присутності військових Росії на Донбасі, яких «не побачила» ОБСЄ

Докази Forensic Architecture про участь Росії у війні на Донбасі підуть до суду – Кермоуд

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG