ООН порахувала жертви бойових дій на Донбасі серед цивільних і комбатантів

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року. Для підготовки звіту ​УВКПЛ ООН вивчає повідомлення «із широкого кола джерел інформації, оцінюючи їх на предмет достовірності та надійності».

Від 41 тисячі до 44 тисяч людей – таку загальну кількість жертв (жертвами ООН називає і загиблих, і поранених – ред.), «пов’язаних із конфліктом в Україні» від березня 2014 року до 31 жовтня 2019 року нарахувало Управління верховного комісара ООН із прав людини. З них 9750 людей – це комбатанти, тобто люди, які зі зброєю беруть участь у бойових діях із обох боків фронту.

За даними ООН, на Донбасі загинуло 4100 оборонців України.

Серед проросійських бойовиків, яких ООН називає «членами озброєних груп», в УВКПЛ нарахували 5650 загиблих.

«УВКПЛ ООН оцінює загальну кількість жертв конфлікту в Україні (з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року) в 41 000–44 000: 13 000–13 200 загиблих (щонайменше 3345 цивільних осіб, у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року, приблизно 4100 українських військових і приблизно 5650 членів озброєних груп); і 29 000–31 000 поранених (приблизно 7000–9000 цивільних осіб, близько 9500-10 500 українських військових і приблизно 12 500–13 500 членів озброєних груп)», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

Як змінився відсоток жертв серед цивільних?

Жертви серед цивільних складають 25-26% від загальної кількості жертв.

«Цей відсоток із часом змінювався. У 2014 році приблизна частка цивільних осіб у загальній кількості смертей, пов’язаних з конфліктом, складала 33-34 відсотки (одна загибла цивільна особа на двох загиблих військових), тоді як у 2019 році він оцінюється у 4-5 відсотків: одна загибель цивільної особи внаслідок артилерійських обстрілів, обстрілів з ЛОСЗ (легких озброєнь і стрілецької зброї – ред.) і мінних інцидентів, на 20-22 загибелі військових внаслідок артилерійськіх обстрілів, обстрілів із ЛОСЗ і мінних інцидентів», – йдеться у повідомленні ООН.

Від початку 2019 року на Донбасі загинули 25 цивільних жителів, а 130 отримали поранення, повідомляє Управління верховного комісара ООН.

«У період з 1 січня по 31 жовтня 2019 року, УВКПЛ ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних з конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, що на 40,4 відсотка менше, ніж за той же період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), і що також є найнижчою кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту», – заявили в УВКПЛ ООН.

За повідомленням, найбільше людей – 17, загинули від мін. Ще сім людей загинули внаслідок артилерійських обстрілів, одна людина – внаслідок ДТП за участю військових.

Як ООН збирає дані?

Цей звіт «ґрунтується на інформації, яку Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) отримала в ході інтерв'ювання жертв і їхніх родичів; свідків; аналізі підтверджуючої інформації, наданої ММПЛУ на конфіденційній основі; офіційних документах; документах з відкритих джерел; фото- і відеоматеріалах; судово-медичних документах і довідках; матеріалах кримінальних справ; судових документах; публічних доповідях Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні; доповідях міжнародних і національних неурядових організацій; публічних повідомленнях правоохоронних і військових органів; повідомленнях медичних установ і місцевої влади; та інших релевантних матеріалах, що заслуговують на довіру», – повідомиои Радіо Свобода у УВКПЛ ООН.

Однак, наголошують в ООН, цифри можуть змінюватися в міру отримання нової інформації. Адже, у деяких випадках перевірка інформації «може зайняти тижні або місяці до того, як можна буде дійти певних висновків. Це означає, що такі висновки можуть бути переглянуті в разі отримання додаткової інформації».

Бойові дії на сході України розпочалися після того, як Росія незаконно анексувала Крим, а проросійські бойовики почали захоплювати державні установи та штурмувати військові частини на Донбасі.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. На Росію ЄС та США наклали економічні санкції.

Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати «хіба що російські добровольці».

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