Піротехніки почали процес пошуку мін на лінії розмежування біля Петрівського – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 13 листопада розпочалися роботи з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.
«Станом на 15:30 (13 листопада – ред.) піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 0,07 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 6 вибухонебезпечних предметів», – повідомила ДСНС вранці 14 листопада.
Повідомляється, що від рятувального відомства у розмінуванні взяли участь 20 фахівців із залученням 8 одиниць техніки.
Днями спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік наголошував, що розмінування в районі Петрівського на Донеччині має початися не пізніше ніж 13 листопада.
Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося де 9 листопада.
2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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