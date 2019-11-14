Піротехніки почали процес пошуку мін на лінії розмежування біля Петрівського – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 13 листопада розпочалися роботи з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.

«Станом на 15:30 (13 листопада – ред.) піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 0,07 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 6 вибухонебезпечних предметів», – повідомила ДСНС вранці 14 листопада.

Повідомляється, що від рятувального відомства у розмінуванні взяли участь 20 фахівців із залученням 8 одиниць техніки.

Днями спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік наголошував, що розмінування в районі Петрівського на Донеччині має початися не пізніше ніж 13 листопада.

Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося де 9 листопада.

2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.