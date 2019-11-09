Почалося розведення сил поблизу Богданівки і Петрівського

Розведення сил поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 20 військовослужбовців, три БМП та дві вантажівки відійшли з попередніх позицій на 1 кілометр. За даними українських військових, угруповання «ДНР» дзеркально відводить війська зі свого боку.

За цими даними, процес розведення триватиме три доби, після чого вибухотехніки зможуть почати розмінування території.

Раніше штаб ООС повідомив про відсутність обстрілів українських позицій на Донеччині 9 листопада.

8 листопада штаб ООС та угруповання «ДНР» взаємно звинуватили одне одного у зриванні розведення поблизу Богданівки і Петрівського.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.