ОБСЄ: розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада

Розведення сил і засобів у Петрівському на Донеччині почнеться о 12:00 9 листопада, повідомив спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік від імені ТКГ.

За словами Сайдіка, якого цитує пресслужба ОБСЄ, Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької і Луганської областей України погодила цю дату.

Раніше штаб Операції об’єднаних сил повідомляв, що українська сторона готова до розведення в Петрівському 8 листопада о 12:00. За даними української сторони, останній обстріл позицій ЗСУ в цьому районі планованого розведення сил було зафіксовано 30 жовтня.

Натомість підконтрольне Росії угруповання «ДНР» на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Також бойовики повідомляють, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо контактна група погодить цю дату.

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2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.