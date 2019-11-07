Хомчак заявив, що на ділянці розведення військ у Золотому немає обстрілів

На ділянці розведення військ у Золотому Луганської області немає обстрілів, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

«Після того, коли було прийнято рішення, ви всі змогли переконатися... Про те, що там, де відвели, – там сьогодні обстрілів немає, що війська, які відійшли на визначену відстань, готові до реагування на всі ситуації», – сказав Хомчак.

Він заявив, що розведення сил біля Петрівського Донецької області можливе 8 листопада.

«Сім днів тиші вчора якраз пройшло. Сьогодні зроблено всі заяви, проходить верифікація. І з завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати далі ті вимоги, які є, щодо розведення. Відповідно, це буде все дзеркально, і о 12-й годині завтра буде заява відповідних керівників, які за це відповідають, щодо початку тих заходів», – зазначив начальник Генштабу.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.