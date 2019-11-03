«Золота» ділянка: чому Зеленському потрібне розведення військ на Донбасі

Після декількох невдалих спроб, відведення військ в районі Золотого завершилося. Це ще один крок, необхідний для більш масштабного процесу – розведення сил уздовж усієї лінії розмежування. Після чого українська сторона очікує повного припинення вогню на Донбасі. Але це не єдина причина, чому до подій в крихітному населеному пункті на заході Луганщини прикута особлива увага відразу в декількох столицях. Чому Золоте почало фігурувати в розмовах Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Село Катеринівку, що біля Золотого в Луганській області, «Донбас.Реалії» відвідали ще у березні 2018-го. Тоді ми хотіли дізнатися, як живуть люди в населеному пункті, який до недавнього часу перебував у «сірій зоні», а тепер – під повним контролем ЗСУ.

– Після 1 квітня ваші лікарі будуть тут, в Золотому. Вас в Попасну ніхто не повинен відправляти категорично. Автобус шкільний їздить? – пояснював військовий Збройних сил України жителям Кетеринівки, які потерпали від браку соціальних послуг.

– Так, їздить, – відповіли літні жінки.

– По рейсовому автобусу оголосили тендер. Зараз шукають перевізника. Я сподіваюся, що в квітні і автобус вже запуститься.

Військові тоді активно зміцнювали оборону на нових позиціях.

«В мороз копали, окопувалися. Важко, звичайно, але пацани справляються», – розповідав боєць.

«Завжди приємно заходити на нові позиції, тому що це територія України і треба своє назад забирати», – зазначав інший український військовий.

Ситуація у Катеринці зараз

Напередодні розведення сил на передовій «Донбас.Реалії» знову поїхали у Катеринівку. Тепер українські військові готуються йти з села. Місцеві сприймають це по-різному.

«Ну, жили, жили всі разом і раптом починається розмежування. Мені не подобається. Не знаю кому як, а мені не подобається», – каже літня жінка.

«Ми думаємо, що треба відведення. Нам треба що б був мир нарешті. Що б припинилася ця війна, безглузда війна», – відповів чоловік.

Якщо підуть наші хлопці, а ті прийдуть, то хіба ж це правильно?



«Ну, якщо підуть наші хлопці, а ті прийдуть, то хіба ж це правильно? Звісно, неправильно. Так усі люди бояться, що, не дай Бог, звідти прийдуть», – каже місцева жителька.

За рішенням у Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, ділянка розведення повинна бути не менше двох кілометрів у ширину. Українській армії і бойовикам також доведеться відійти на кілометр вглиб від лінії зіткнення.

Українські військові опублікували схему з точними координатами ділянки розведення. На карті видно, що насправді Золоте в нову «сіру зону» не потрапляє. У той же час, всередині ділянки опинилася східна частина селища Катеринівка. За словами військових, зараз там живуть майже 150 людей.

Місцеві жителі не залишаться зовсім без захисту, запевняють військові. Територію «сірої зони» продовжить патрулювати українська поліція.

Суперечливі заяви ООС і початок відведення військ

Та чи могли сторони починати відведення сил в районі Золотого? Одна з ключових умов для початку розведення – відсутність обстрілів на ділянці впродовж семи днів. І судячи з даних штабу ООС, цей пункт не виконали. За два дні до початку розведення військові опублікували ось таке повідомлення:

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 14 обстрілів… Неподалік Золотого-4 у межах ділянки розведення – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї».

Однак ось що заявили в штабі ООС вже у день розведення 29 жовтня:

«Задля усунення непорозумінь навколо матеріалів пресцентру ООС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об’єднаних сил, і ділянок розведення, зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ...Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об’єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ».

Такі порушення, на думку оглядачів, можуть бути вкрай ризикованими.

ДНР» і «ЛНР», які говорять, що відводять свої формування, не є стороною конфлікту. Відповідно, у них немає ніяких зобов’язань перед нами



«Так звані «ДНР» і «ЛНР», які говорять, що відводять свої формування, не є стороною конфлікту. Відповідно, у них немає ніяких зобов’язань перед нами. Якщо завтра вони почнуть наступ, то ми навіть не можемо пред’явити претензії Москві, оскільки вони відразу сказали, що не дають ніяких гарантій. А їм ми не можемо висувати претензії, оскільки вони не сторона конфлікту. І нам або доведеться вести прямі переговори з Донецьком і Луганськом, і таким чином визнавати, що це громадянський конфлікт. І Москва тут ні до чого, або ми просто втрачаємо територію і, не дай Бог, людей», – пояснює головний редактор сайту «Остров» Сергій Гармаш.

Як вважають опитані «Донбас.Реалії» експерти, військово-політичне керівництво країни буде форсувати процес, не дивлячись на формальності. Справа в тому, що відведення сил в Золотому – обов’язкова умова не тільки для розведення уздовж всієї лінії розмежування.

«Умовами зустрічі «нормандської четвірки» було підтвердження тексту «формули Штайнмаєра» і розведення військ у Золотому й Петрівському. Ми зі свого боку почали відведення в Катеринівці. Тому я не бачу причин для сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть припинення війни», – заявив президент України Володимир Зеленський.

Чому Зеленському потрібне розведення військ на Донбасі?

Чому ж Володимир Зеленський так прагне зустрічі з лідерами Російської Федерації, Франції та Німеччини вже у найближчий час?

Зеленський вважає, що в діалозі, тобто під час зустрічі у «нормандському форматі», може народитися рішення



«Від перших днів свого президентства Володимир Зеленський робив наголос на тому, що вірить у можливість зрушити переговорний процес з «мертвої точки». І мені здається, судячи з його дій, він вважає, що цей процес зайшов у «глухий кут» із попереднім президентом винятково через те, що не було бажання домовлятися з Російською Федерацією. Він вважає, що в діалозі, тобто під час зустрічі цієї або наступних ще зустрічей у «нормандському форматі», може народитися рішення», – каже політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

Розведення сил в районі Золотого мали почати ще 7 жовтня, але через обстріли його кілька раз відкладали. Це, кажуть експерти, свідчить про те, що не всі сторони зацікавлені у зустрічі.

Вимога Москви про відвід військ, як умова проведення зустрічі у «нормандському форматі», направлена саме на внутрішню дестабілізацію

«Вимога Москви про відвід військ, як умова проведення зустрічі у «нормандському форматі», направлена саме на внутрішню дестабілізацію. Якби Путін хотів проведення «нормандського формату». Він би не висував ніяких умов, а просто поїхав у Париж і спілкувався б там із Зеленським, Макроном і Меркель. Уже суспільство розділилося – 50 на 50. Хтось за відведення військ, хтось – проти. Пасіонарна частина суспільства вже протистоїть Зеленському в його спробах відвести війська», – зазначає Сергій Гармаш.

У небажанні проводити розведення російську сторону звинуватив і глава МЗС України Вадим Пристайко. Чергове порушення військові зафіксували в районі Петрівського.

Першою точкою, де вдалося розвести війська, стала Станиця Луганська. Це відбулось ще в кінці червня цього року. 29 жовтня почалось розведення сил в районі Золотого. У третій точці біля Петрівського, відведення могло стартувати вже 4 листопада. Але через обстріли з боку бойовиків процес довелося відкласти.

Водночас, президент Російської Федерації Володимир Путін, заявляє – готовий до зустрічі в разі розведення сил. Про завершення цього процесу в районі Золотого українська сторона вже відрапортувала.

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