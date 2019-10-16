Меркель та Макрон привітали «позитивні зрушення в імплементації Мінських угод»

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччина Ангела Меркель після переговорів 16 жовтня привітали «позитивні зрушення в імплементації Мінських угод». Про це мовиться у пресрелізі федерального уряду Німеччини.

«Ми вітаємо останні позитивні зрушення в імплементації Мінських угод та покладаємо сподівання на наступну зустріч у Нормандському форматі в Парижі, яка повинна досягти прогресу у розв’язанні конфлікту на сході України», – мовиться у повідомленні.

Які саме зрушення мали на увазі лідери Франції та Німеччини, не уточнюється. Імовірно, мається на увазі погодження так званої «формули Штайнмаєра».

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!».