Харківська міська рада підтримала «формулу Штайнмаєра»

53 депутати міської ради Харкова підтримали звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому назвали так звану «формулу Штайнмаєра» «єдиним шляхом припинення війни». Проти виступили 12 депутатів.

Звернення під час сесії Харківської міської ради зачитав мер міста Геннадій Кернес.

Міська рада Харкова вимагає припинити акції «Ні капітуляції!» та висловлює підтримку позиції президента України Володимира Зеленського.

«Ми, депутати Харківської міської ради, підтримуємо президента України у пошуках миру. Ми вважаємо «формулу Штайнмаєра» єдиним на сьогодні реальним шляхом до припинення війни. Відведення військ не є відступом, а є кроком вперед до ще більшого припинення вогню, а отже, і смертей», – йдеться у зверненні.

Харківська міська рада закликала колег з органів місцевого самоврядування усіх рівнів «підтримати зусилля президента України Володимира Зеленського у його діяльності на шляху повернення миру в Україну».

Перед початком сесії члени громадських організацій, що входять до складу «Штабу спротиву капітуляції», передали у міську раду звернення із вимогою до депутатів висловитися проти підписання «формули Штайнмаєра», яку вважають загрозою суверенітету України. Утім, міська рада це звернення не підтримала.

Раніше проти «формули Штайнмаєра» виступили, зокрема, міські ради Сум, Кропивницького, Черкас, обласні ради Івано-Франківщини та Львівщини.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

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Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!»