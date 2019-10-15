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15 Жовтень 2019, Київ 21:42
Політика

П’ять помилок у стратегічних комунікаціях Офісу президента щодо війни з Росією

Під час акції «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року

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(Рубрика «Точка зору»)

П’ять помилок у стратегічних комунікаціях Офісу президента щодо війни з Росією:

1. Приховування планів і намірів.

Розведення військ на Донбасі для чого? Що відбудеться після цього? Яка вірогідність захоплення «сірої зони» окупаційними військами після розведення? Зустріч у нормандському форматі для чого? Що там планується підписувати і узгоджувати хоча б у загальних рисах? Занадто багато важливих запитань без відповідей з боку влади. Таємничість породжує хвилювання і стурбованість у суспільстві, особливо серед небайдужих і патріотичних громадян.

Київ, 14 жовтня 2019 року
Київ, 14 жовтня 2019 року

2. Пропозиція президента просто довіритися йому.

Якщо прихильники Зеленського дійсно можуть без проблем довіритися йому, то всі інші українці можуть довіряти лише у випадку проговорення переконливих аргументів. Як можна просто так довіритися нехай і талановитому шоумену, але недосвідченому політику? Тим паче, коли ворог потужний, а ворожий лідер – КДБіст. Президент у будь-якому випадку має бути підзвітним і підконтрольним суспільству, а не відірваним від нього.

Акція проти капітуляції. Дніпро, 14 жовтня 2019 року
Акція проти капітуляції. Дніпро, 14 жовтня 2019 року

3. «Формула Штайнмаєра».

Більшість українців, згідно із соцопитуваннями, не можуть зрозуміти суть формули, попри цілодобове обговорення цієї формули в ЗМІ впродовж декількох тижнів. Тобто вони вимушені оцінювати цю формулу на основі оцінок інших людей – лідерів суспільної думки, блогерів, політиків, експертів тощо. А такі оцінки, в свою чергу, мають негативний відтінок загроз і ризиків. Тому заспокоєння Офісу президента, що ця формула «не є зрадою» і «не є капітуляцією», не працюють. Тим паче, коли більшість українців не підтримують надання особливого статусу Донбасу, а формула Штайнмаєра фактично його передбачає. Антикризовий піар може проявлятися в тому, щоб змістити дискурс від «формули Штайнмаєра» до інших питань – наприклад, ініціювати брифінг щодо «формули Зеленського» з баченням: коли, яким чином, на яких умовах, з якими червоними лініями, в чиїх інтересах будуть повернуті окуповані території.

Під час акції «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
Під час акції «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року

4. Використання абстрактних і некоректних словосполучень «закінчити війну» і «встановити мир».

Війни або перемагають, або програють, або війни продовжуються. Наприклад, Друга світова закінчилася військовою перемогою і в інтересах переможців. А Україна не може собі дозволити військову перемогу на Донбасі над ядерної державою з більш потужною армією. Якщо ми сподіваємось на дипломатичну перемогу, то назвіть, будь ласка, останній успішний приклад саме дипломатичного вирішення конфлікту в сучасній історії. І взагалі, чому більш потужна країна-агресор буде капітулювати перед Україною на Донбасі?

Росія не збирається деокуповувати Донбас і ніколи не виводила власні війська із зон конфліктів. Це поводок, на якому вона тримає і буде тримати Україну біля себе. Єдиний можливий позитивний варіант «закінчення війни» – це продовження захисту України від агресора, навіть якщо це доведеться робити ще десятки років, і очікування на зміну політичного режиму в Росії. Слід комунікувати про, наприклад, досвід Східної Німеччини, яка майже півстоліття чекала на те, щоб возз’єднатися із Західною Німеччиною. Або досвід Кіпру, де вже близько півстоліття триває конфлікт між північною і південною частинами, але це не завадило Кіпру приєднатися до ЄС. Треба чесно сказати суспільству, що спроби домовитися з агресором вичерпані, Україна вимушена продовжувати захищатися, але одного дня поверне власні території.

Акція проти капітуляції. Дніпро, 14 жовтня 2019 року
Акція проти капітуляції. Дніпро, 14 жовтня 2019 року

5. Мовчання щодо мотивів і стратегії Кремля.

Плани Москви ніхто не приховує, вона сама їх розповідає вустами різних спікерів. Це капітуляція України. Проект «Новоросія» провалився в 2014 році, але плани щодо більшої дестабілізації України ніхто не полишив. Анексований Крим Росія не збирається повертати. Ми маємо справу з агресором і окупантом, який не став «добрішим». Путін 2014 року і Путін 2019 року – це той самий Путін. Про все це треба постійно нагадувати українцям. Але, очевидно, щоб не провокувати Путіна в контексті перемовин, влада не пояснює наміри Кремля. А це призводить до завищених очікувань з боку українців щодо перемов із Путіним. І якщо перемови проваляться, можна, звичайно, буде сказати «я спробував, але не вийшло», але це все одно призведе до розчарування в суспільстві.

Сподіваюсь, Юлія Мендель візьме цей конструктив собі на замітку.

Під час акції «Ні капітуляції!». Київ, 14 жовтня 2019 року
Під час акції «Ні капітуляції!». Київ, 14 жовтня 2019 року

Олексій Мінаков – політичний експерт

Оригінал тексту – фейсбучна сторінка

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

У Києві пройшов марш «Ні капітуляції» – відео
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У Києві пройшов марш «Ні капітуляції» – відео

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    Олексій Мінаков

    Народився в 1990 році в Запоріжжі. Закінчив факультет економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Працював у міжнародних транснаціональних корпораціях Bosch і Philip Morris, а також діджитал-маркетингових агентствах. Згодом брав участь в недержавних інформаційних проектах, направлених на боротьбу з російською пропагандою. Займався медіа-напрямком народного депутата. Колумніст низки українських інтернет-видань. Основний профіль – політичний консалтинг.

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