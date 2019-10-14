Учасники маршу «Ні капітуляції» в Києві прийшли до Офісу президента

Учасники київського маршу «Ні капітуляції» 14 жовтня, на День захисника України, спершу зібралися на віче на Майдані Незалежності. Після нього вони вирушили до будівлі Офісу президента.

Активісти обклеїли стіни будівлі фотографіями загиблих учасників бойових дій на Донбасі та розмалювали плитку перед нею написами «Росія – окупант».

Також на стінах Офісу президента з’явилися наліпки з текстом «Богдана у відставку» та «Імпічмент Коломойському», які стосується голови Офісу президента Андрія Богдана та олігарха Ігоря Коломойського. Крім того, серед гасел мітингарів звучали вимоги й відставки президента України Володимира Зеленського.

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Учасники маршу, серед яких були ветерани бойових дій та громадські активісти, скандували «Банду геть», «Богдан – чорт», «Одна єдина соборна Україна» та «Ні капітуляції».

Серед вимог протестувальників – заборона запровадження особливого статусу для окупованих регіонів Донбасу, заборона амністії для бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» та відмова від відведення український військ від лінії розмежування.

Після завершення акції учасники маршу розійшлися.

Поліція Києва раніше 14 жовтня повідомляла, що масові акції в столиці відбуваються без порушень порядку.