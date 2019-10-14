У Запоріжжі День захисника України відзначили ходою ветеранів

14 жовтня в Запоріжжі відбулася урочиста хода на честь Дня захисника України. У ній взяли участь ветерани війни на Донбасі, волонтери та родини загиблих на Донбасі військових, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції з національними прапорами та стягами військових частин, де служили бійці, пройшлися центром. Попереду ходи йшли рідні загиблих на Донбасі українських бійців. Закінчилася акція на майдані Героїв Революції, де відбувся мітинг.

«Свято велике – і свято Покрови, і день козацтва, день створення УПА, День захисника України. Саме захисника Ми не розподіляємо. Як вже казали, нема різниці це чоловік або жінка, бо жінки так само стоять на бороні нашої держави, так само гідно відстоюють волю, незалежність. На сьогоднішній день для захисників не має значення як називається ворог, яке ім’я носить: чи це «зелені чоловічки», чи можливо військові збройних сил Московії, чи це якісь сепаратисти. Як би ворог не назвався, наші захисники зроблять все, щоб цього ворога було знищено, тому що іншої мови з ворогом бути не може», – заявив під час мітингу співорганізатор акції, ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника, встановлений державним святом 14 жовтня 2014 року для «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України».

Свято встановили на заміну радянському 23 лютого. Дату обрали не випадково. В Україні в цей день також відзначають День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення УПА. Богородиця також вважалася покровителькою українських козаків та інших українських збройних формувань.

День захисника України є державним святом.