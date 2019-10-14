В Україні відзначають День захисника

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника, встановлений державним святом 14 жовтня 2014 року для «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України».

Свято встановили на заміну радянському 23 лютого. Дату обрали не випадково. В Україні в цей день також відзначають День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення УПА. Богородиця також вважалася покровителькою українських козаків та інших українських збройних формувань.

День захисника України є державним святом.

У Києві сьогодні мають відбутися кілька акцій, приурочених до цієї дати. Патрульна поліція попередила про перекриття вулиць у центрі столиці.

Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і Рада національної безпеки й оборони України застерегли від можливих провокацій під час запланованих на 14 жовтня, в День захисника України, акцій.