Акції 14 жовтня: силовики застерегли від провокацій і пообіцяли діяти суворо

Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і Рада національної безпеки й оборони України застерігають від можливих провокацій під час планованих на 14 жовтня, в День захисника України, акцій.

Як йдеться в спільній заяві цих відомств, правоохоронні органи будуть діяти «суворо і уважно».

«І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся – ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації… Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас «в темну», нести деструкцію», – йдеться в повідомленні.

Раніше в МВС повідомили, що 14 жовтня в День захисника України по всій країні заплановано близько 300 масових заходів, зокрема в Києві ветерани та добровольці подали заявки на п’ять акцій.

14 жовтня відзначають День захисника України.

У жовтні 2014 року його своїм указом запровадив тодішній президент Петро Порошенко. Одночасно був скасований указ про запровадження в Україні Дня захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого. Із 2015 року День захисника України визначили державним святом.

Дату обрали невипадково – 14 жовтня відзначається День українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці й річниця створення Української повстанської армії.