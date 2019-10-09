Військовий оркестр зіграє концерт у київському метро до Дня захисника України.

«10 жовтня у вестибюлі станції «Золоті ворота» оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Національної гвардії України спільно зі столичним метрополітеном привітає надихаючими мелодіями пасажирів та гостей столиці з Днем захисника України», – розповіла пресслужба столичної підземки.

Концерт розпочнеться 10 жовтня о 17:00 і триватиме близько 40 хвилин.

Із 2015 року День захисника України визначили державним святом.

Дату обрали невипадково – 14 жовтня відзначається День українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці та річниця створення Української повстанської армії.