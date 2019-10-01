УЗ на Покрову і до Дня захисника України призначила 6 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів до Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. Як повідомили в пресслужбі перевізника, українці матимуть нагоду використати три вихідні дні поспіль «для святкових подорожей».

Згідно з повідомленням, поїзди дали з Києва до Львова і Дніпра, з Покровська до Харкова, з Одеси до Дніпра, зі Львова до Одеси і з Сум до Вінниці.

14 жовтня відзначають День захисника України.

У жовтні 2014 року його своїм указом запровадив тодішній президент Петро Порошенко. Одночасно був скасований указ про запровадження в Україні Дня захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого. Із 2015 року День захисника України визначили державним святом.

Дату обрали невипадково – 14 жовтня відзначається День українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці та річниця створення Української повстанської армії.