14 жовтня в Україні пройде близько 300 заходів – МВС

14 жовтня в День захисника України по всій країні заплановано близько 300 масових заходів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«По всій Україні буде близько 300 заходів, лише у Києві ветерани та добровольці подали заявки на п’ять акцій. Для наших правоохоронців – це не виклик, ми звикли до роботи на таких масових заходах. Однак, ми маємо забезпечити безпеку кожного громадянина нашої держави», цитує пресслужба МВС слова першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

За його словами, до забезпечення порядку будуть задіяні підрозділи Нацполіції, Нацгвардії й рятувальники.

14 жовтня відзначають День захисника України.

У жовтні 2014 року його своїм указом запровадив тодішній президент Петро Порошенко. Одночасно був скасований указ про запровадження в Україні Дня захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого. Із 2015 року День захисника України визначили державним святом.

Дату обрали невипадково – 14 жовтня відзначається День українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці й річниця створення Української повстанської армії.