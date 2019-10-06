П’ять висновків щодо акції «Ні капітуляції!»:

1. Якби не було приводу, ніхто не вийшов би на Майдан.

І хоча 60% населення не може оцінити «формулу Штайнмаєра», але є 23%, які не підтримують цю ідею. Більше того, і «Голос», і «ЄС», і «Батьківщина» вважають цю формулу неприйнятною. Зрештою, справа не тільки в безпосередньо цій формулі, а ще й у провальних стратегічних комунікаціях щодо доцільності цієї формули. Виходячи з усього цього, відбувся протест активної меншості (як мінімум, за підрахунками поліції, близько 10 тисяч громадян у Києві), яка цінує власну державу і справедливо хвилюється за долю України.

2. Ситуація істотно відрізняється від революційної в 2013–2014 роках.

Режим Януковича відмовився підписувати угоду про Асоціацію з ЄС – це був конкретний крок, який обурив багатьох громадян. Вже потім були допущені помилки у вигляді побиття студентів та інші. А зараз Зеленський не вчинив рокової помилки, Рубікон не перейдено, капітуляції не відбулося. Хоча сам факт узгодження «формули Штайнмаєра» несе в собі негативні наслідки. Крім того, тоді протестувальників Євромайдану підтримував Захід, а зараз Захід підтримує Зеленського і прагне якомога скоріше вирішити проблему Донбасу, щоб зняти санкції з Росії та відновити економічні зв’язки до Владивостока. А ще тоді Євромайдан був у мирний час, а зараз – війна, що є стримуючим чинником через критичні наслідки дестабілізації.

3. Присутність Порошенка та інших політиків неоднозначно впливає на оцінку протесту.

Звичайно, це їхнє право – доєднатися публічно до протесту, забути про чвари між собою і об’єднатися. З іншого боку, вони є представниками «старої системи», носіями високого антирейтингу, що відлякує від протесту багатьох потенційних учасників, які не хочуть підігравати певним політикам.

4. Влада наступає на граблі в питанні гасіння протестної пожежі.

Зокрема, керівник Офісу президента Андрій Богдан примітивно висміяв протести, мовляв мітингарі були проплаченими. Така зневажлива реакція влади лише більше дратує і підсилює протидію. Замість поваги до протестуючих і спроби почути їхню позицію, їх дискредитують. Якщо згадати роботу Богдана в уряді Азарова під час Євромайдану, то можна зробити висновок, що хтось не провів роботу над помилками.

5. Продовження протестів неодмінно буде.

Скоро, 14 жовтня, відбудеться День захисника України, під час якого військові та волонтери зможуть ще раз попередити владу про неприпустимість порушення «червоних ліній». Також можна не сумніватися, що запеклі сутички відбудуться під час голосування за законопроект про «особливий статус Донбасу».

Треба ще врахувати, що Зеленський вже перейшов дорогу тим, хто виступав за збереження мораторію на продаж с/г земель, а тарифи на комунальні послуги не будуть знижені (а українці цього найбільше очікували), що також збільшить кількість ображених.

Олексій Мінаков – політичний експерт

Оригінал тексту – фейсбучна сторінка

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