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06 Жовтень 2019, Київ 21:00
Політика

П’ять висновків щодо акції «Ні капітуляції!»

Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» під час час здійснення «обходу» урядового кварталу. Київ, 6 жовтня 2019 року

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П’ять висновків щодо акції «Ні капітуляції!»:

1. Якби не було приводу, ніхто не вийшов би на Майдан.

І хоча 60% населення не може оцінити «формулу Штайнмаєра», але є 23%, які не підтримують цю ідею. Більше того, і «Голос», і «ЄС», і «Батьківщина» вважають цю формулу неприйнятною. Зрештою, справа не тільки в безпосередньо цій формулі, а ще й у провальних стратегічних комунікаціях щодо доцільності цієї формули. Виходячи з усього цього, відбувся протест активної меншості (як мінімум, за підрахунками поліції, близько 10 тисяч громадян у Києві), яка цінує власну державу і справедливо хвилюється за долю України.

Віче «Зупинимо капітуляцію!» на майдані Незалежності у столиці України. Київ, 6 жовтня 2019 року
Віче «Зупинимо капітуляцію!» на майдані Незалежності у столиці України. Київ, 6 жовтня 2019 року

2. Ситуація істотно відрізняється від революційної в 2013–2014 роках.

Режим Януковича відмовився підписувати угоду про Асоціацію з ЄС – це був конкретний крок, який обурив багатьох громадян. Вже потім були допущені помилки у вигляді побиття студентів та інші. А зараз Зеленський не вчинив рокової помилки, Рубікон не перейдено, капітуляції не відбулося. Хоча сам факт узгодження «формули Штайнмаєра» несе в собі негативні наслідки. Крім того, тоді протестувальників Євромайдану підтримував Захід, а зараз Захід підтримує Зеленського і прагне якомога скоріше вирішити проблему Донбасу, щоб зняти санкції з Росії та відновити економічні зв’язки до Владивостока. А ще тоді Євромайдан був у мирний час, а зараз – війна, що є стримуючим чинником через критичні наслідки дестабілізації.

Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» під час час здійснення «обходу» урядового кварталу
Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» під час час здійснення «обходу» урядового кварталу

3. Присутність Порошенка та інших політиків неоднозначно впливає на оцінку протесту.

Звичайно, це їхнє право – доєднатися публічно до протесту, забути про чвари між собою і об’єднатися. З іншого боку, вони є представниками «старої системи», носіями високого антирейтингу, що відлякує від протесту багатьох потенційних учасників, які не хочуть підігравати певним політикам.

Київ, 6 жовтня 2019 року
Київ, 6 жовтня 2019 року

4. Влада наступає на граблі в питанні гасіння протестної пожежі.

Зокрема, керівник Офісу президента Андрій Богдан примітивно висміяв протести, мовляв мітингарі були проплаченими. Така зневажлива реакція влади лише більше дратує і підсилює протидію. Замість поваги до протестуючих і спроби почути їхню позицію, їх дискредитують. Якщо згадати роботу Богдана в уряді Азарова під час Євромайдану, то можна зробити висновок, що хтось не провів роботу над помилками.

Голова Офісу президента Андрій Богдан
Голова Офісу президента Андрій Богдан

5. Продовження протестів неодмінно буде.

Скоро, 14 жовтня, відбудеться День захисника України, під час якого військові та волонтери зможуть ще раз попередити владу про неприпустимість порушення «червоних ліній». Також можна не сумніватися, що запеклі сутички відбудуться під час голосування за законопроект про «особливий статус Донбасу».

Учасниця віча «Зупинимо капітуляцію!». Київ, 6 жовтня 2019 року
Учасниця віча «Зупинимо капітуляцію!». Київ, 6 жовтня 2019 року

Треба ще врахувати, що Зеленський вже перейшов дорогу тим, хто виступав за збереження мораторію на продаж с/г земель, а тарифи на комунальні послуги не будуть знижені (а українці цього найбільше очікували), що також збільшить кількість ображених.

Олексій Мінаков – політичний експерт

Оригінал тексту – фейсбучна сторінка

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Політична карикатура художника Олексія Кустовського
Політична карикатура художника Олексія Кустовського
/**/ /**/ /**/ Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» біля Офісу президента України. Київ, 2 жовтня 2019 року
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П’ять негативних наслідків для України через узгодження «формули Штайнмаєра»

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    Олексій Мінаков

    Народився в 1990 році в Запоріжжі. Закінчив факультет економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Працював у міжнародних транснаціональних корпораціях Bosch і Philip Morris, а також діджитал-маркетингових агентствах. Згодом брав участь в недержавних інформаційних проектах, направлених на боротьбу з російською пропагандою. Займався медіа-напрямком народного депутата. Колумніст низки українських інтернет-видань. Основний профіль – політичний консалтинг.

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