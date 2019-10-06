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06 Жовтень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

У центрі Києва проходить віче «проти капітуляції» (трансляція)

Віче «Зупинимо капітуляцію» у центрі Києва, 6 жовтня 2019 року

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У центрі української столиці, на майдані Незалежності, у неділю активісти скликали віче «Зупинимо капітуляцію». Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію «будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як «формула Штайнмаєра», «особливий статус» для Донбасу».

Організатори, які заявили раніше цього тижня про віче через соціальні мережі, вказали, що це «громадська акція» і закликали не використовувати подію з партійних інтересів.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

«На віче ми висунемо ультиматум владі та обговоримо стратегію і план подальших дій. Приносьте з собою жовтий скотч і жовті стрічки як символ опору капітуляції. Акція відбудеться виключно під національними прапорами… Лише національна символіка – синьо-жовта, червоно-чорна, кримськотатарська тощо. Жодної партійної символіки», – повідомили організатори.

/**/ /**/ /**/ Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» біля Офісу президента України. Київ, 2 жовтня 2019 року
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П’ять негативних наслідків для України через узгодження «формули Штайнмаєра»

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про особливий статус Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».

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