Радіо Свобода Daily: Підписання «формули Штайнмаєра» спровокувало масові протести в Україні

У містах України протестують проти погодження «формули Штайнмаєра» щодо Донбасу

Другого жовтня, другий день поспіль, тривали протести, які почалися 1 жовтня після заяв влади України про погодження так званої «формули Штайнмаєра». Виходити на вулиці закликають політичні партії та громадські організації. Загальне гасло мітингарів: «Ні капітуляції!». Основні вимоги: не надавати особливого статусу для окупованих територій, не відводити українських військ від лінії розмежування, а також заборона виборів у цих регіонах.

Другого жовтня активісти почали збиратися наприкінці дня в центральних районах українських міст. Серед ініціаторів акцій – партія «Демократична сокира» та громадська організація «Справа громад», яка називає одним зі своїх пріоритетів «збереження напрямку, темпу і результатів ключових реформ, започаткованих (п’ятим – ред.) президентом України Петром Порошенком».

Інформацію про акції в різних містах поширював також громадсько-політичний рух «Межа».

Вимоги у мітингарів у різних містах схожі: відмова від погодження «формули Штайнмаєра». Більше щодо протестів читайте в огляді.

Речниця Кучми оприлюднила текст, який він підписав у Мінську

Речниця представника України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Дарка Оліфер оприлюднила текст листа із підписом Леоніда Кучми, який містить так звану «формулу Штайнмаєра».

«Лист, який Леонід Кучма вчора підписав на адресу (представника ОБСЄ на переговорах у Мінську – ред.) Мартіна Сайдіка», – написала Оліфер і додала копію документа.

У ньому міститься такий текст: «Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією БДІПЛ ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ».

«Формула Штайнмаєра» і критика на адресу Зеленського. Заяви партій та оцінка ризиків експертами

Поступове просування до врегулювання ситуації на Донбасі і «усунення перепон» для «нормандського формату» чи «зрада і капітуляція перед Росією» та «убивство Мінського процесу» – між такими полюсами хитається реакція суспільства на досягнення у Мінську домовленостей про проведення місцевих виборів в ОРДЛО або, як це називають, розвиток «формули Штайнмаєра». За що критикують Володимира Зеленського? Як оцінюють тепер перспективи врегулювання ситуації на Донбасі експерти? Читайте тут.

«ЛДНР»: Київ не отримає контролю над кордоном

У збройних угрупованнях «ЛДНР» заявили, що Київ не буде контролювати кордон на окупованому Донбасі. Про це мовиться у спільній заяві лідерів бойовиків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна.

«І закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори на Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає», – йдеться у зверненні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу можливі за повного контролю Києвом неконтрольованої частини кордону з Росією.

Рада скасувала держфінансування партій, які не подолали 5-відсоткового бар’єру

Верховна Рада 2 жовтня ухвалила законопроект, який скасовує державне фінансування для партій, що не змогли подолати 5-відсотковий бар’єр на виборах. Раніше фінансування надавали партіям, які набрали більше ніж 2% голосів.

Законопроект підтримали 237 народних депутатів, 233 із них – члени партії «Слуга народу».

Документ 29 серпня вніс у Раду президент України Володимир Зеленський.

Вашингтон схвалив продаж Україні нової партії Javelin – Bloomberg​

Держдепартамент США схвалив продаж Україні нової партії протитанкової зброї Javelin на суму 39 мільйонів доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на трьох офіційних осіб, обізнаних про це рішення.

Зазначається також, що угоду про це неофіційно підписав Конгрес США.

За інформацією Bloomberg, цей продаж не входить у заплановану військову допомогу Україні на суму в 250 мільйонів доларів.

Баскетбол 3х3: три перемоги українців на чемпіонаті світу

У Китаї розпочався чемпіонат світу з баскетболу 3х3 серед спортсменів віком до 23 років. У перший день змагань чоловіча збірна України зіграла два матчі. Спочатку Євген Балабан, Антон Мусієнко, Іван Ткаченко та Микита Руслов не залишили жодних шансів команді з Киргизстану, завершивши гру достроково – 22:9. А вже другу перемогу за день українці вибороли в однолітків із Катару – 15:13.

За результатами двох ігор чоловіча збірна U23 очолила групу С. Крім того, Антон Мусієнко та Євген Балабан потрапили до топ-5 найрезультативніших гравців турніру.

Наступні матчі «синьо-жовтих» відбудуться 4 жовтня – проти Бразилії (о 13:55 за київським часом) та Італії (о 14:45).

Боріться до останнього!

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