Зеленський про вибори на окупованих територіях: «Кордон має бути наш»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу можливі за повного контролю Києвом неконтрольованої частини кордону з Росією.

«Якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли згідно із законодавством України, то ми розуміємо, що не може бути кулеметів, кордон повинен бути наш», – сказав Зеленський.

Він додав, що закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня поточного року, а натомість буде новий закон.

«У цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому не буде ніякої капітуляції», – сказав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вибори в ОРДЛО мають відбутися лише за українським законодавством.

Вибори на захоплених проросійськими бойовиками територіях також передбачені так званою «формулою Штайнмаєра», текст якої, за словами президента, сьогодні у Мінську погодила українська сторона у ТКГ.

Формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.