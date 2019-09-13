Зеленський: питання виборів на Донбасі може обговорюватися лише після виконання низки умов

Питання виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу може обговорюватися лише після виконання низки умов, заявив президент України Володимир Зеленський. Серед цих умов – виведення російських військ.

«Це питання звільнення людей, питання розведення військ – зараз ми говоримо про розведення у Золотому та Петрівському, по всій території – це 400 кілометрів. І тільки після цього ми можемо вести мову про формат виборів на окупованих територія», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що вибори в ОРДЛО мають відбутися лише за українським законодавством.

13 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Пристайко додав, що «формулу Штайнмайєра», яка передбачає вибори в ОРДЛО, узгодили під час президентства Петра Порошенка. Він запевнив, що в цьому «немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі».

Колишній посол України в ЄС, радник п’ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв наголосив, що Україна не давала згоду на застосування «формули Штайнмайєра».

За день до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмайєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» в день проведення виборів на окупованих територіях, тоді ж відбувається виведення незаконних збройних формувань.