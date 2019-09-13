Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Вересень 2019, Київ 21:38
Новини | Політика

Голова МЗС: вибори на Донбасі мають відбуватися за нашим законом

Пристайко: за нашою ідеєю вибори мають відбутися тоді, коли відбуваються на території в України

Дивитись коментарі

Вибори на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей мають відбуватися за українським законодавством, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі Радіо Свобода на полях саміту «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Ми вирішили провести вибори. Це наша територія чи ні? За нашою ідеєю вибори мають відбутися тоді, коли відбуваються на території в України. Ми віримо що це наша територія. Вибори мають відбуватися за нашим законом, а не за законом який вони хочуть», – сказав Пристайко в коментарі Радіо Свобода.

Про олігархів і Донбас. Аналіз заяв Зеленського на форумі YES 2019
Embed
Про олігархів і Донбас. Аналіз заяв Зеленського на форумі YES 2019

No media source currently available

0:00 0:25:25 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

13 вересня міністр заявив, що українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Пристайко додав, що «формулу Штайнмайєра», яка передбачає вибори в ОРДЛО, узгодили під час президентства Петра Порошенка. Він запевнив, що в цьому «немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі».

Колишній посол України в ЄС, радник п’ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв наголосив, що Україна не давала згоду на застосування «формули Штайнмайєра».

За день до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмайєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» в день проведення виборів на окупованих територіях, тоді ж відбувається виведення незаконних збройних формувань.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG