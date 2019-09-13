Голова МЗС: вибори на Донбасі мають відбуватися за нашим законом

Вибори на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей мають відбуватися за українським законодавством, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі Радіо Свобода на полях саміту «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Ми вирішили провести вибори. Це наша територія чи ні? За нашою ідеєю вибори мають відбутися тоді, коли відбуваються на території в України. Ми віримо що це наша територія. Вибори мають відбуватися за нашим законом, а не за законом який вони хочуть», – сказав Пристайко в коментарі Радіо Свобода.

13 вересня міністр заявив, що українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Пристайко додав, що «формулу Штайнмайєра», яка передбачає вибори в ОРДЛО, узгодили під час президентства Петра Порошенка. Він запевнив, що в цьому «немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі».

Колишній посол України в ЄС, радник п’ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв наголосив, що Україна не давала згоду на застосування «формули Штайнмайєра».

За день до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмайєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» в день проведення виборів на окупованих територіях, тоді ж відбувається виведення незаконних збройних формувань.