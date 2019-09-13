Пристайко заявив, що влада хоче провести місцеві вибори на окупованих територіях

Українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Про це у кулуарах 16-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) журналістам заявив міністр закордонних справ України Владислав Пристайко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Ми погодилися на Мінські домовленості п’ять років тому, зокрема й на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було б провести вибори, доки це неможливо, одночасно в усій нашій державі. В них (на окупованих територіях Донбасу – ред.) уже двічі були вибори – фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно», – зазначив він у коментарі агентству.

Пристайко додав, що «формулу Штайнмаєра», яка передбачає вибори в ОРДЛО, узгодили під час президентства Петра Порошенка.

«Формулу Штайнмаєра», яку наш глава держави погодив, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі», – розповів міністр.

При цьому він запевнив, що в цьому «немає нічого цікавого, або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі».

12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» в день проведення виборів на окупованих територіях, тоді ж відбувається виведення незаконних збройних формувань.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.