Макрон: переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступного місяця лідери Росії, України, Німеччини та Франції проведуть переговори, спрямовані на припинення бойових дій на сході України. Про це він сказав наприкінці саміту «Групи семи» у Біарріці.

Точної дати переговорів, відомих як «нормандський формат», французький президент не вказав.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними; дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.

Також помічник російського президента Юрій Ушаков заявляв, що саміт лідерів країн «нормандського формату» має бути ретельно підготовлений і принести результати, а проводити зустріч «просто так» Москва не хотіла б.